Vincenzo Nibali. Dopo radiografia dell'emitorace destro per valutare possibili fratture o microfratture. Nibali era ripartito il giorno dopo, andando addirittura in fuga nella Esami in vista per. Dopo la contusione costale rimediata nella maxi-caduta in avvio della tappa Grado-Gorizia, caduta che ha causato i ritiri di Buchmann, van Emden, Berhane e Ruben Guerreiro, il siciliano si è sottoposto ad unaper valutare possibili fratture o microfratture. Nibali era ripartito il giorno dopo, andando addirittura in fuga nella tappa del Giau , senza avvertire particolari problemi. Ma, sfruttando il giorno di riposo, lo staff medico ha preferito fare degli accertamenti.

Per fortuna, gli esami hanno dato esito negativo. Non sono state evidenziate fratture per il corridore della Trek Segafredo che ripartirà a caccia di una tappa già dalla frazione di Sega di Ala. Dopo essere uscito abbastanza presto di classifica, Nibali vuole conquistare almeno una vittoria in questa edizione del Giro. Vittoria che manca alla Corsa Rosa dal 23 maggio 2017. Quella volta conquistò la tappa regina di quel Giro, la Rovetta-Bormio, davanti a Landa e Quintana.

