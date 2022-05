Etna. A questo punto del Giro non la possiamo definire 'decisiva', 22,8 km di salita, è il primo GPM di 1a categoria. Chi ha voglia di farsi vedere che batta un colpo. La parte di Giro in Ungheria è già alle spalle e si riparte dall'Italia, dopo il primo giorno di riposo, con una tappa già molto impegnativa, quella dell'. A questo punto del Giro non la possiamo definire 'decisiva', già sappiamo quale saranno le 5 tappe decisive , ma ci darà sicuramente delle risposte esaurienti su chi potrà vincere il Giro, su chi punterà al podio o a un semplice piazzamento., è il primo GPM di 1a categoria. Chi ha voglia di farsi vedere che batta un colpo.

Il percorso

Dopo il week end ungherese si torna in Italia e avremo il primo arrivo in salita su un GPM di 1a categoria. C'è l'Etna, con arrivo al Rifugio Sapienza, e ci attendiamo il primo scossone alla classifica. Si sale già dai primi km di gara con l'ascesa fino a Palazzolo Acireale. Nei pressi di Scordia saranno finiti i dentelli, poi piatta fino a Paternò. Lì è piazzato il primo traguardo volante di giornata e da lì parte la lunga salita verso il Rifugio. Traguardo volante di Biancavilla, anche questo all'insù, e finalmente potrà cominciare il GPM. 22,8 km al 5,9% di pendenza media. Primi 10 km poco sopra il 6%, ma a metà salita si tocca il picco massimo del 14%, in un segmento di 3 km costantemente vicino al 9%. Negli ultimi 4 km spiana un po', ci sarà anche un tratto di contropendenza, ma parliamo comunque di una salita superiore ai 20 km e le energie scarseggeranno. Sarà volata tra i big o qualcuno partirà all'Osservatorio Astrofisico?

Altimetria tappa 4 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Le salite

Etna Rifugio Sapienza (1a categoria): 22,8 km al 5,9%, picco al 14%;

I favoriti

Ci attendiamo subito la sfida tra i favoriti del lotto per la maglia rosa e, quindi, il primo duello tra Simon Yates e Richard Carapaz. Non saranno i soli a provarci, con López e Almeida che devono rispondere presente dopo una crono deludente. Insomma, chi vuole battere un colpo è atteso al Rifugio Sapienza da protagonista. Per quanto visto nei primi giorni, ci aspettiamo soprattutto l'attacco di Simon Yates.

Non mancano però gli italiani che ci proveranno. Specialmente Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali. L'abruzzese ha già perso 50'' da Yates e deve cominciare a mettere fieno in cascina se vuole davvero fare classifica generale. Il siciliano, invece, è stato autore di una buona partenza e, anzi, ha fatto meglio del suo compagno di squadra López. In più Nibali conosce molto bene la salita e spera di lasciare il segno in quello che potrà essere il suo ultimo Giro.

Bardet, Landa, Sosa, Hugh Carthy, Guillaume Martin e tutti gli altri. Chi batterà un colpo? C'è anche il discorso che su questa salita nessuno riesca a fare la differenza. Siamo ad inizio Giro e nella seconda parte spiana. C'è tempo di rientrare e provare la volata nel finale.

Simon Yates, Carapaz *****

João Almeida, Pello Bilbao, Kämna, MÁ López ****

Bardet, Nibali, Ciccone, Kelderman, Valverde, Taaramäe, Fortunato ***

Valter, Vansevenant, Mollema, Poels, Landa, Iván Sosa, Carthy, Guillaume Martin, Hindley **

Cepeda, Foss, De Marchi, Sivakov, Buitrago, Arensman, Buchmann, Gall, Dumoulin, Pozzovivo *

Info utili

-Orario di partenza: 12.35;

-Orario d'arrivo: tra le 16.58 e le 17.31;

-Lunghezza: 172 km;

-Dislivello: 3500 metri;

