Salò-Aprica, che ha cambiato qualcosa Carapaz e Hindley sono divisi da soli 3'' e ci sono ben quattro corridori nello spazio di un minuto dopo Mortirolo, dal versante di Edolo, ma la salita più importante (e più dura di giornata) è stato il Valico di Santa Cristina (13,5 km all’8% di pendenza media). Non a caso, nonostante la presenza del Mortirolo, la Montagna Pantani di questa edizione del Giro La terza settimana del Giro d'Italia 2022 è partita con la durissima, che ha cambiato qualcosa in classifica generale , ma che in fondo non ha cambiato nulla.sono divisi da soli 3'' e ci sono ben quattro corridori nello spazio di un minuto dopo la tappa vinta da Hirt . Nella frazione dell'Aprica è stato percorso il, dal versante di Edolo, ma la salita più importante (e più dura di giornata) è stato il(13,5 km all’8% di pendenza media). Non a caso, nonostante la presenza del Mortirolo, ladi questa edizione del Giro era proprio il Valico di Santa Cristina

Neanche a dirlo, il record di scalata apparteneva a Marco Pantani in quella, ormai, famosa Merano-Aprica del 1994, tappa che mostrò al mondo il talento del Pirata. Record che è stato battuto però dai migliori scalatori di questo Giro, nella frazione affrontata dopo il giorno di riposo. Mikel Landa, Jai Hindley e Richard Carapaz ci hanno messo 36'15'' per scalare la salita del Valico di Santa Cristina, alla media di 20,86 km/h. Non lontanissimo João Almeida che ci ha messo 36'27'' alla media di 20,74 km/h. Il tratto più duro della salita, quello al 10,1% di pendenza, di 6,6 km è stato scalato dal trio in 22'16'' alla media di 17,8 km/h. E qui si è fatto registrare il nuovo record, visto che Pantani lo scalò in 22'30'': i tre hanno fatto 14'' meglio quindi del Pirata. La VAM dell’intera ascesa dei tre è stata di 1.780 m/h. Quella del tratto duro è stata di 1.810 m/h.

Hirt fa sua la Montagna Pantani 2022: 1° sul Valico di Santa Cristina

Detto questo, il record imposto da Landa, Carapaz e Hindley è prettamente statistico. La salita è stata affrontata in un contesto di tappa assolutamente diverso da quello del 1994. Pantani si fece quella tappa in solitaria dal Mortirolo, e dal lato di Mazzo di Valtellina, più duro rispetto a quello di Edolo. In una frazione in cui si affrontava anche lo Stelvio, tanto che Pantani arrivò al traguardo con un tempo di quasi 7 ore in cima all'Aprica. Al contrario, il terzetto che si sta giocando il Giro quest'anno ha affrontato la salita dopo una tappa a buone velocità, ma con una situazione di gruppo quasi compatto fino ai piedi dell'ultima salita, affrontando - appunto - il Mortirolo da Edolo.

I tempi del Valico di Santa Cristina*

Corridore Tempi Jai Hindley 2022 22'16'' Richard Carapz 2022 22'16'' Mikel Landa 2022 22'16'' Marco Pantani 1994 22'30''

*tratto duro di 6,6 km al 10,1% di pendenza media

Parlando dei tempi del Mortirolo, invece, il miglior tempo di giornata è stato quello di Hugh Carthy che si è fatto la salita (da Edolo) in 37'10'' alla media di 20,50 km/h. Un grande sforzo per il britannico che grazie alla sua andatura era riuscito a riportarsi sui fuggitivi. Il gruppo maglia rosa, erano in 15, ci ha messo invece in 37'40'' alla media di 20,23 km/h.

Bouwman primo sul Mortirolo! È sempre più maglia blu

