Cima Coppi e la Montagna Pantani. Fausto Coppi e Marco Pantani sono, infatti, gli unici due corridori a cui è stati intitolato un premio speciale ad ogni edizione. La Cima Coppi rappresenta sempre la cima più alta di quella singola edizione (Valico di Santa Cristina nella frazione Salò-Aprica. Frazione con all'interno il Mortirolo, ma non il “classico” Mortirolo dal versante di Mazzo di Valtellina. Quest'anno lo si è affrontato dal versante di Edolo e la direzione di corsa ha deciso di 'assegnare' la Montagna Pantani al Valico di Santa Cristina (1a categoria). A transitare per primo è stato Jan Hirt che si era appena lasciato alle spalle Arensman, lanciandosi verso la vittoria Come ogni anno, il Giro d'Italia affronta una serie di salite importanti, ma le più importanti sono lae la. Fausto Coppi e Marco Pantani sono, infatti, gli unici due corridori a cui è stati intitolato un premio speciale ad ogni edizione. Larappresenta sempre la cima più alta di quella singola edizione ( nel 2022 sarà il Passo Pordoi con i suoi 2239 metri ), mentre la Montagna Pantani è stato ilnella frazione Salò-Aprica. Frazione con all'interno il Mortirolo, ma non il “classico” Mortirolo dal versante di Mazzo di Valtellina. Quest'anno lo si è affrontato dal versante die la direzione di corsa ha deciso di 'assegnare' la Montagna Pantani al Valico di Santa Cristina (1a categoria). A transitare per primo è statoche si era appena lasciato alle spalle Arensman, lanciandosi verso la vittoria della tappa n° 16 del Giro 105 . Non c'è una salita fissa, comunque, a cui viene assegnata” l'etichetta Montagna Pantani. Decide la direzione di corsa in base alle salite più importanti e caratteristiche di quella singola edizione.

Tutti i passaggi dal 2004

Edizione/GPM Corridore 2004 Mortirolo Illiano 2005 Passo delle Erbe Garate 2006 Mortirolo Basso 2007 Santuario di Oropa Bruseghin 2008 Mortirolo Colom 2009 Col de l'Izoard Garzelli 2010 Mortirolo Scarponi 2011 Passo Fedaia Nieve 2012 Mortirolo De Gendt 2013 Galibier Visconti 2014 Plan di Montecampione Aru 2015 Mortirolo Kruijswijk 2016 Passo Sella David López 2017 Santuario di Oropa Dumoulin 2018 Campo Imperatore Simon Yates 2019 Mortirolo Ciccone 2020 Piancavallo Geoghegan Hart 2021 Passo Fedaia annullato* 2022 Valico di Santa Cristina Hirt

*annullato il 'premio' per maltempo sul Passo Fedaia che non fu scalato

Il montepremi

Il transito per primo della Cima Pantani, assicura al corridore 2000€ come premio speciale oltre al singolo premio in denaro per la vittoria di un GPM. In questo caso, quindi, tutto il premio andrà a Jan Hirt che dividerà poi con la sua squadra.

