È un nuovo giorno al Giro d'Italia. Dopo il successo di Mathieu van der Poel a Visegrád , si riparte con la cronometro di Budapest che definirà un po' di più la classifica generale che ha già visto qualche distacco dopo la prima tappa., infatti, ha guadagnato una manciata di secondi sugli avversari . Niente di che, ma si comincia a mettere fieno in cascina. Ma, invece, riuscirà a conservare la maglia rosa? Non mancheranno gli avversari.

Dowsett che in carriera ha già vinto una crono del Giro d'Italia. Era il 2013 e il britannico batté Bradley Wiggins nella crono di Saltara.

Era uno dei papabili di giornata e Dowsett fa subito segnare il miglior tempo. 12'23'' per il corridore britannico che ha girato alla media di 44,566 km/h.

Vanhoucke ha fatto registrare un tempo di 12'48'' che è il miglior tempo. Meglio di Tratnik che ha fatto solo 12'55''. Male lo sloveno che però ieri è caduto e sicuramente ha pagato la caduta di ieri. Avrà delle occasioni per firarsi.

