Il traguardo volante salva Arnaud Demare! Incredibile quello che abbiamo visto nel corso della decima tappa da Pescara a Jesi. Il corridore francese della Groupama-FDJ tiene la maglia ciclamino grazie ad uno sprint al traguardo intermedio. La clamorosa vittoria di Biniam Girmay su Mathieu van der Poel non vale la leadership al fenomeno eritreo, che tuttavia all'indomani è costretto ad abbandonare la corsa per un colpo all'occhio causato dal tappo dello spumante, durante la premiazione. In top5 Giacomo Nizzolo, in top10 Filippo Tagliani e Davide Gabburo. Nelle retrovie risale anche Mattia Bais (32 punti).

