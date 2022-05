Sprint dopo sprint Arnaud Demare è sempre più padrone della maglia ciclamino. Il francese della Groupama-FDJ, dopo la tripletta "segnata" tra Scalea, Messina e Cuneo, rimane nettamente in testa alla quota monstre di 238 punti. Alle sue spalle, un abisso: Mark Cavendish (Quick-Step) a 121, Fernando Gaviria (UAE-Emirates) a 117 e Mathieu van der Poel (Alpecin) a 91. Poi, dal quinto posto in giù, tantissima Italia nonostante l'addio di Giacomo Nizzolo : quinto Alberto Dainese (DSM), settimo Filippo Tagliani (Androni-Giocattoli) e ottavo Simone Consonni (Cofidis). Decimo la maglia rosa di Richard Carapaz (Ineos).

