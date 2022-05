Anche dopo la diciannovesima tappa da Marano Lagunare a Santuario di Castelmonte , con l'inedita salita slovena del Kolovrat , la classifica generale rimane più aperta ed incerta che mai. Jai Hindley (Bora Hansgrohe) è sempre appiccicato alle code di Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), mentre alle loro spalle si conferma lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain Victorious). Giù dal podio, quarto posto per Vincenzo Nibali (Astana), quinto per Bilbao (Bahrain), sesto per la sorpresa Jan Hirt (Intermarche) e ottavo per l'immortale Domenico Pozzovivo (Intermarche).

