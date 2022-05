Niente di strano nella tappa Diamante-Potenza per quanto riguarda la maglia ciclamino (quella relativa ai punti). Koen Bouwman della Jumbo-Visma vince la frazione ma si limita ad entrare in top10 scalzando Pello Bilbao, Arnaud Demare difende” la leadership e Biniam Girmay rimane sempre al secondo posto. Fernando Gaviria ha una penalizzazione di 13 punti , come potete leggere sotto.

