Milano-Torino totalmente stravolta rispetto alle ultime stagioni. La Classica più antica del mondo torna agli albori e si rifà il look che arride ora ai velocisti. Nelle ultime stagioni si correva ad ottobre, prima del Giro di Lombardia, e aveva una fisionomia per scalatori e passisti-scalatori. L'anno scorso Superga, ma i corridori faranno tappa a Rivoli in quel che sarà un “allenamento” in vista della Milano-Sanremo. Si rivedranno in corsa Bettiol, Sagan, Cavendish e molti altri, con i team che proveranno nuove soluzioni alla viglia delle Classiche Monumento. totalmente stravolta rispetto alle ultime stagioni. Ladel mondo torna agli albori e si rifà il look che arride ora ai velocisti. Nelle ultime stagioni si correva ad ottobre, prima del Giro di Lombardia, e aveva una fisionomia per scalatori e passisti-scalatori. L'anno scorso vinse un imprendibile Roglic , anche per Pogacar. Ma in questo 2022 non vedremo più l'arrivo di, ma i corridori faranno tappa a Rivoli in quel che sarà un “allenamento” in vista della Milano-Sanremo. Si rivedranno in corsa Bettiol, Sagan, Cavendish e molti altri, con i team che proveranno nuove soluzioni alla viglia delle Classiche Monumento.

Percorso

Ad

Percorso, come dicevamo, che è diventato per velocisti. Sono davvero poche le asperità di giornata, nessuna considerata come GPM. La strada sale a San Martino Canavese (2,3 km al 5%), ma saremo a poco meno di 100 km dal traguardo. Qualche sali e scendi entrati nella provincia di Torino, ma il vero punto duro è quello dopo Drubiaglio con una salitella di 2,3 km al 3,3%. Unico ostacolo per sfoltire il gruppo prima del rush finale. Occhio poi alle curve e ai “normali” ostacoli urbani con una serie di spartitraffico e di rotonde. Ultimi 5 km totalmente pianeggianti, con rettilineo conclusivo di 400 metri.

Le salite

Al km 92,5 Caravino (0,5 km al 5,6%),

Al km 106,5 San Martino Canavese (2,3 km al 5%),

Al km 136,5 Front (1,7 al km 4%),

Al km 182,5 Drubiaglio (2,3 km al 3,3%)

Dove vedere la Milano-Torino in tv e live streaming

La Milano-Torino sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14:50 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

Come detto, gara esclusivamente per velocisti o per chi ha un buono spunto veloce dopo 199 km. Ecco che, se non dovesse esserci un colpo di mano nel finale, ci sarà una volata di gruppo a determinare il vincitore. Cercano riscatto dopo giorni non facili i vari Cavendish, Sagan, Bouhanni e Molano. Cavendish, inoltre, ritroverà Michael Morkov a fargli da ultimo uomo. Ritorno provvidenziale dopo che il danese ha guidato Jakobsen nelle volate in questo avvio di stagione (con già 6 vittorie per il neerlandese nel 2022).

In prima fila, però, troviamo anche Kristoff e Groves. Kristoff ha vinto la Clasica de Almeria, ha fatto bene alla Volta Algarve, ma non è riuscito ad avere il guizzo alla Tirreno. Il norvegese è però dato in grande condizione così come Groves, con il 23enne della BikeExchange Jayco che ha sfiorato la vittoria a Sovicille e a San Benedetto del Tronto.

E poi c'è Peter Sagan che, invece, cerca il primo successo con i nuovi colori della TotalEnergies. Dopo una Tirreno un po' così, spera di tornare ad alzare le braccia al cielo ma, soprattutto, di mettere km nelle gambe in vista della Milano-Sanremo. Cercano gloria anche Molano, anche lui senza vittorie in questo 2022, Bouhanni e Alberto Dainese.

Cavendish, Kristoff, Groves ****

Sagan, Dainese, Molano, Bouhanni ****

Bonifazio, Boasson Hagen, Moschetti, Cimolai, Aranburu ***

Vendrame, Gazzoli, Iván García Cortina, Consonni **

Modolo, Mareczko, Lonardi, Grosu, Bettiol, Pasqualon, Fiorelli, Van Avermaet *

Informazioni utili

-Orario di partenza: 11.45,

-Orario d'arrivo: tra le 16.17 e le 16.44,

-Lunghezza: 199 km,

-Dislivello: 1230 metri

