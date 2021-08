Europei in Trentino. È il caso di Giacomo Nizzolo che, nonostante un buono spunto in volata quest'oggi, viene beffato dai fuggitivi che riescono a farcela per soli 6''. A trionfare è lo statunitense Colin Joyce che coglie il suo terzo successo da pro (non vinceva dall'Arctic Race del 2018), facendo esultare anche la sua Rally Cycling che in settimana aveva conquistato anche due tappa alla Volta a Portugal con Murphy e Ben King. A 6'' il resto del gruppo con Nizzolo, appunto, a battere Mads Pedersen, Cavendish, Teunissen e Groenewegen. Peccato. Evenepoel sempre davanti e diventa ormai impossibile per lui perdere la maglia, considerando che sarà il favorito per la cronometro finale di Frederiksberg. Dovesse andare tutto liscio, sarebbe la seconda corse a tappe vinta in stagione C'è chi è pronto per la Vuelta, che partirà sabato 14 , chi si sta preparando per i prossimiin Trentino. È il caso diche, nonostante un buono spunto in volata quest'oggi, viene beffato dai fuggitivi che riescono a farcela per soli 6''. A trionfare è lo statunitenseche coglie il suo terzo successo da pro (non vinceva dall'Arctic Race del 2018), facendo esultare anche la suache in settimana aveva conquistato anche due tappa alla Volta a Portugal con Murphy e Ben King. A 6'' il resto del gruppo con Nizzolo, appunto, a battere Mads Pedersen, Cavendish, Teunissen e Groenewegen. Peccato.sempre davanti e diventa ormai impossibile per lui perdere la maglia, considerando che sarà il favorito per la cronometro finale di Frederiksberg. Dovesse andare tutto liscio, sarebbe la seconda corse a tappe vinta in stagione dopo il Giro del Belgio disputato prima del Tour. Evenepoel che, inoltre, proprio nella tappa Vejle era tornato a trionfare in una corsa in linea a un anno dall'incidente del Giro di Lombardia 2020.

Nizzolo, che beffa! Arrivano i fuggitivi: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Colin Joyce 4h22'44'' 2. Sebastian Nielsen st 3. Martin Salmon st 4. Magnus Bak Klaris st 5. Aaron Van Poucke st 6. Mads Kristensen +2'' 7. Giacomo Nizzolo +6'' 8. Mads Pedersen +6'' 9. Mark Cavendish +6'' 10. Michael Morkov +6''

Cronaca

Al km 5 parte la fuga di giornata con l'azione di Kristensen (ColoQuick), Nielsen (Restaurant Suri-Carl Ras), Toudal (BHS-PL Beton Bornholm), Foldager (Nazionale danese), Salmon (DSM), Van Poucke (Vlaanderen-Baloise), Joyce e Zukowsky (Rally Cycling) poi raggiunti da Magnus Bak Klaris (Nazionale danese). I 9 riescono a trovare un vantaggio di 3 minuti sul gruppo, gruppo che vede una brutta caduta a 70 km dall'arrivo: a farne le spese sono soprattutto Matteo Moschetti e Ries, con i due della Trek Segafredo costretti al ritiro.

La Deceuninck Quick Step fa l'andatura in gruppo per arrivare in volata con Cavendish, ma senza strafare. Davanti i fuggitivi restano con poco meno di 2 minuti di vantaggio, costringendo così al lavoro anche i Trek (rimasti) per Pedersen e i Jumbo Visma per Groenewegen. Nel finale occhio ai ventagli, con Groenewegen che perde qualche posizione, mentre il gruppo si avvicina minacciosamente alla fuga che ha ormai 10'' di margine. Sembra fatta, ma gira di nuovo il vento che diventa a favore dei fuggitivi rimasti e, grazie alle spinte di Joyce e Kristensen, la fuga riesce ad arrivare in porto. A giocarsela sono proprio il corridore della Rally Cycling e quello della ColoQuick, ma quest'ultimo ha la peggio a causa di un salto di catena proprio durante la volata. La spunta quindi Joyce che coglie il suo terzo successo da professionista. Dietro non resta che lo sprint per il piazzamento, con Nizzolo che batte Pedersen e Cavendish.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 17h07'04'' 2. Tosh Van der Sande +1'33'' 3. Mads Pedersen +1'36'' 4. Nick van der Lijke +1'38'' 5. Mike Teunissen +1'40''

