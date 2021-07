L'ITALIA TORNA A CASA CON UNA MEDAGLIA. BASTA COSÌ? Sì, non potevamo chiedere di più No, si poteva fare meglio in linea No, Ganna doveva prendere una medaglia

Europei di casa (12 settembre), quelli in Trentino, con Colbrelli e Nizzolo potenzialmente tra i favoriti; poi con i Mondiali di Leuven in Belgio con Colbrelli e Trentin che sognano di portare a casa qualcosa di importante. Ma, come detto, al netto di clamorosi colpi di scena. La Federazione, però, pensa - giustamente - al post Cassani. Qual è il suo lascito alla Nazionale? Cassani ricopre il ruolo di commissario tecnico nel gennaio del 2014, quando prese il posto di Paolo Bettini. Purtroppo non sono arrivati mai successi, né ai Mondiali né alle Olimpiadi. Solo qualche piazzamento, vedi Nizzolo 5° a Doha nell'anno di Sagan, Trentin 4° a Bergen o Moscon 5° a Innsbruck. Non piazzamenti da buttare, ma mai davvero vicino alla vittoria. L'occasione c'è stata, quella del Mondiale dello Yorkshire con la beffa clamorosa per Trentin che fu battuto caduta nel finale di Nibali a Rio, al crampo Nizzolo, prima di lui Viviani, prima ancora Matteo Trentin. Quello che resta il successo più bello nella gestione Cassani: anche perché Trentin, quel giorno, si prese il lusso A meno di clamorosi colpi di scena, Cassani rimarrà al suo posto fino alla conclusione naturale del suo contratto (30 settembre). Anche perché da qui alla fine di settembre ci saranno due appuntamenti importantissimi per la nostra Nazionale. Prima glidi casa (12 settembre), quelli in Trentino, con; poi con iin Belgio conche sognano di portare a casa qualcosa di importante. Ma, come detto, al netto di clamorosi colpi di scena. La Federazione, però, pensa - giustamente - al post Cassani. Qual è il suo lascito alla Nazionale? Cassani ricopre il ruolo di commissario tecnico nel gennaio del 2014, quando prese il posto di. Purtroppo non sono arrivati mai successi, né ai Mondiali né alle Olimpiadi. Solo qualche piazzamento, vedi Nizzolo 5° a Doha nell'anno di Sagan, Trentin 4° a Bergen o. Non piazzamenti da buttare, ma mai davvero vicino alla vittoria. L'occasione c'è stata, quella del Mondiale dello Yorkshire con la beffa clamorosa perche fu battuto da Mads Pedersen in volata . Anche alle Olimpiadi è andata male: dalla, al crampo di Bettiol nel finale a Tokyo . Sono arrivati però tre ori consecutivi agli Europei: il campione in carica è, prima di lui, prima ancora. Quello che resta il successo più bello nella gestione Cassani: anche perché Trentin, quel giorno, si prese il lusso di battere van der Poel e van Aert al traguardo

I migliori risultati durante la gestione Cassani

Edizione/Competizione Miglior azzurro Ponferrada 2014 - Mondiali Colbrelli 13° Richmond 2015 - Mondiali Nizzolo 18° Rio 2016 - Olimpiadi Aru 6° Plumelec 2016 - Europei Ulissi 9° Doha 2016 - Mondiali Nizzolo 5° Herning 2017 - Europei Viviani 2° Bergen 2017 - Mondiali Trentin 4° Glasgow 2018 - Europei TRENTIN 1° Innsbruck 2018 - Mondiali Moscon 5° Alkmaar 2019 - Europei VIVIANI 1° Yorkshire 2019 - Mondiali Trentin 2° Plouay 2020 - Europei NIZZOLO 1° Imola 2020 - Mondiali Caruso 10° Tokyo 2021 - Olimpiadi Bettiol 14°

Si fa largo la pista di Davide Bramati (col ruolo di ct a gettone)

Secondo quanto riportato da tuttobiciweb, il favorito come successore di Davide Cassani sarebbe Davide Bramati. Ma la Federazione ha in mente qualcosa di diverso. Non una rivoluzione, ma un cambiamento di ruoli. Non ci sarebbe più la figura generale, quella del coordinatore di tutte le Nazionali che ha assunto negli ultimi anni Cassani. Ci sarebbe solo un ct, che si muoverebbe per i grandi eventi. L'idea è quella di pescare il commissario tecnico da uno dei direttori sportivi che sono presenti attualmente in corsa, in modo da avere sempre qualcuno di “aggiornato” sulle dinamiche del gruppo. Ecco che, se dovesse davvero essere preso Bramati, il suo ruolo sarà a “gettone”. Non che il ct possa cambiare da un evento all'altro, ma che si muova in funzione degli eventi della stagione, pur mantenendo la carica di direttore sportivo nel suo club (la Deceuninck Quick Step). È un qualcosa che può funzionare? Ci sono dei validi esempi in giro per il mondo, come quello di Andrej Hauptman alla Slovenia. Lui è sia direttore sportivo all'UAE Emirates di Pogacar che ct della Nazionale (a gettone). Sua l'idea di dividere i compiti di Pogacar e Roglic alle ultime Olimpiadi. Il primo ci provava per la prova in linea, il secondo aveva campo libero nella crono. Risultato? Bronzo e oro per una storica doppietta.

Da Martinelli a Bugno: gli altri nomi

Beppe Martinelli, storico direttore dell'Astana e non solo. Nella sua carriera ha vinto di tutto e con chiunque: da Aru a Nibali, da Contador a Pantani. Sarebbe, verrebbe da dire, il nome più naturale per il ruolo di commissario tecnico, ma proprio nell'ultimo mese ha fatto uno scatto importante in casa Astana. Da “semplice” ds, è diventato team manager prendendo Astana Premier-Tech, citiamo anche lo sponsor che sta prendendo sempre più decisioni dirette all'interno del team kazako, non vorrà mai lasciarsi sfuggire uno come Martinelli, anche se dovesse assumere il doppio ruolo. Si è parlato anche di Gianni Bugno che Cordiano Dagnoni conosce bene. Ma più che un ruolo sul campo, potrebbe esserci un'altra alternativa per Bugno. Da direttore sportivo, ha fatto solo un anno alla De Nardi nel 2004, ma vorrebbe fare qualcosa di importante per la Nazionale. Il due volte campione del mondo (a Stoccarda e Benidorm) potrebbe essere proprio lui il coordinatore delle Nazionali, limando quelle che sarebbero le distanze tra il ct in carica e la Federazione. Questa è la necessità della Federciclismo che vuole dividere i due ruoli, avendo un uomo forte “dietro la scrivania” e uno più “giovane e attivo” in ammiraglia. Uno che vede i corridori tutti i giorni, ecco appunto uno come Bramati... Un altro nome forte, sarebbe quello di, storico direttore dell'Astana e non solo. Nella sua carriera ha vinto di tutto e con chiunque: da, da. Sarebbe, verrebbe da dire, il nome più naturale per il ruolo di commissario tecnico, ma proprio nell'ultimo mese ha fatto uno scatto importante in casa Astana. Da “semplice” ds, è diventato team manager prendendo il posto del licenziato Vinokourov . L', citiamo anche lo sponsor che sta prendendo sempre più decisioni dirette all'interno del team kazako, non vorrà mai lasciarsi sfuggire uno come Martinelli, anche se dovesse assumere il doppio ruolo. Si è parlato anche diche Cordiano Dagnoni conosce bene. Ma più che un ruolo sul campo, potrebbe esserci un'altra alternativa per Bugno. Da direttore sportivo, ha fatto solo un anno alla De Nardi nel 2004, ma vorrebbe fare qualcosa di importante per la Nazionale. Il due volte campione del mondo (a Stoccarda e Benidorm) potrebbe essere proprio lui il coordinatore delle Nazionali, limando quelle che sarebbero le distanze tra il ct in carica e la Federazione. Questa è la necessità della Federciclismo che vuole dividere i due ruoli, avendo un uomo forte “dietro la scrivania” e uno più “giovane e attivo” in. Uno che vede i corridori tutti i giorni, ecco appunto uno come Bramati...

