Cassani e Cordiano Dagnoni è diventato un vero e proprio caso. Il primo coordinatore di tutte le Nazionali e ha studiato personalmente, con il ct Marco Villa, l'avvicinamento di Filippo Ganna che sarà in gara col quartetto azzurro nell'inseguimento a squadre (che cerca una medaglia pesante). Il presidente Dagnoni, invece, è a Tokyo pronto a seguire, proprio, gli azzurri di pista. In giornata ha visto da vicino ad abbassare i toni, poi ci si penserà a tempo debito, al Consiglio federale che ci sarà a fine agosto. Le parti, però, non devono tirare la corda, considerando che a settembre ci saranno comunque due appuntamenti importanti: gli Europei in Trentino e i Mondiali a Leuven. Intanto Bramati (ds della Deceuninck Quick Step) chiamato in causa. Insomma, quello del ct della querelle con il presidente federaleè diventato un vero e proprio caso. Il primo è già tornato a casa , nonostante nei prossimi giorni comincerà l'avventura del ciclismo su pista. Cosa c'entra Cassani? È ile ha studiato personalmente, con il ct Marco Villa, l'avvicinamento diche sarà in gara col quartetto azzurro nell'inseguimento a squadre (che cerca una medaglia pesante). Il presidente Dagnoni, invece, è a Tokyo pronto a seguire, proprio, gli azzurri di pista. In giornata ha visto da vicino l'Italbasket accedere ai quarti di finale , parlando però del caso Cassani a fine partita. Un invito, poi ci si penserà a tempo debito, al Consiglio federale che ci sarà a fine agosto. Le parti, però, non devono tirare la corda, considerando che a settembre ci saranno comunque due appuntamenti importanti: gliin Trentino e ia Leuven. Intanto è partito il toto ct , con(ds della Deceuninck Quick Step) chiamato in causa.

Le parole di Dagnoni

Ho sentito le sue parole. Anche Cassani ha usato il buonsenso, lasciamo passare le Olimpiadi, stiamo concentrati su quello che stiamo facendo, io mi sono riservato di parlarne in Consiglio a fine agosto. Lui farà i suoi ragionamenti, ognuno farà i suoi, ma abbassiamo i toni e pensiamo alle gare che sono la cosa più importante

Cosa aveva detto Cassani al rientro in Italia

Sono sereno ma mi sembra giusto che si parli più avanti. Non ho ascoltato le dichiarazioni del presidente federale, ero in viaggio. Tra persone perbene si parla e, prima di fare certe dichiarazioni, si parla a quattr’occhi. Il mio ruolo? Ne parleremo. Il mio rientro anticipato per via del protocollo? Han detto così. Ora non parlo, ci sono le Olimpiadi in corso, i ragazzi devono gareggiare, non è il caso di dire nulla per il momento. Parlerò dopo il Consiglio federale

