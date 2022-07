Emma Norsgaard. La ciclista danese era proprio una delle papabili per il finale della tappa di Saint-Dié-des-Vosges ma, non solo non ha partecipato alla volata finale, La maxi caduta ai -45 km dal traguardo ha provocato non pochi problemi in gruppo. Diverse le cicliste ferite o comunque provate dalla botta sull'asfalto, ma quella che ha pagato il prezzo maggiore è stata. La ciclista danese era proprio una delleper il finale della tappa di Saint-Dié-des-Vosges ma, non solo non ha partecipato alla volata finale, poi vinta da Lorena Wiebes , ma non ha proprio concluso la tappa. Medicata a bordo strada dopo la caduta, non è riuscita a rimettersi in sella lamentando forti dolori alla spalla sinistra, alle vertebre cervicali e alla testa.

Ritiratosi dalla competizione, la ciclista della Movistar è stata trasportata all'ospedale di Épinal per accertamenti, dove verrà tenuta sotto osservazione. Si teme, infatti, la frattura della clavicola sinistra per la ciclista classe '99.

Ad

Tour de France femminile "Troppe cadute nel ciclismo femminile? Alcune atlete non sono pronte per il Tour" UN' ORA FA

Una brutta botta per lo stesso team spagnolo. Nonostante la Norsgaard possa definirsi una velocista o, per meglio dire, una passista veloce, è stata negli ultimi tempi un gregario importante per la van Vleuten nelle prime fasi di tappa. E, proprio ora che ci avviciniamo alle tappe decisive, la van Vleuten ha perso un gregario molto importante.

Persico a terra, Longo Borghini sbaglia strada, vince la Wiebes: gli highlights

Dove guardare il Tour de Femmes in diretta tv e streaming

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Due forature, poi viene investita: la giornataccia della Garcia in 121''

Tour de France femminile Van Vleuten: "Sterrato bello alla Strade Bianche ma non adatto in una corsa a tappe" IERI A 18:57