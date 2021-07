Mark Cavendish è ad un passo dal sogno. A novembre si stava Deceuninck Quick Step per fare le corse minori e fare da balia per al rientrante Jakobsen. Cavendish si è ridimensionato e ha accettato il ruolo tornando, a 35 anni, a fare la gavetta. Non doveva fare neanche al Tour, c'è Sam Bennett, a cosa serve?, ma a volte la vita ti regala degli assist inaspettati. L'irlandese ha un ginocchio malconcio e il team belga deve richiamare Cav. Lui non è una comparsa, anzi. Vincerà la volata Eddy Merckx in cima alla classifica dei più vincenti di sempre nella storia del Tour. Fate voi! è ad un passo dal sogno. A novembre si stava per ritirare dal ciclismo , poi ha firmato con laper fare le corse minori e fare da balia per al rientrante. Cavendish si è ridimensionato e ha accettato il ruolo tornando, a 35 anni, a fare la. Non doveva fare neanche al Tour, c'è Sam Bennett, a cosa serve?, ma a volte la vita ti regala degli assist inaspettati. L'irlandese ha un ginocchio malconcio e il team belga deve richiamare. Lui non è una comparsa, anzi. Vincerà la volata di Fougères , quella di Châteauroux e infine quella di Valence , dopo un perfetto lavoro di squadra della Deceuninck. E adesso? Manca un solo successo per raggiungerein cima alla classifica dei più vincenti di sempre nella storia del Tour. Fate voi!

Corridore/Tour fatti Vittorie 1. Eddy Mercxk (7) 34 2. Mark Cavendish (13) 33 3. Bernard Hinault (8) 28 4. André Leducq (9) 25 5. André Darrigade (14) 22 6. Nicolas Frantz (6) 20 7. Françoit Faber (9) 19 8. Jean Alavoine (11) 18 9. Jacques Anquetil (8) 16 9. René Le Grevès (6) 16 9. Charles Pélissier (6) 16

Ma andiamo a vedere quando e dove Cavendish potrà centrare questa 34esima vittoria. Non sarà facile eh. Nonostante sia il velocista di riferimento a questo Tour (e chi l'avrebbe mai detto?), avrà ora un sacco di pressione addosso. Con un successo pareggia Merckx, con due lo supera e mancano ancora 4 tappe per velocisti...

giovedì 8 luglio: Tappa 12, Saint-Paul-Trois-Châteaux > Nîmes

Questo giovedì avrà giuà il primo match point per raggiungere Eddy Merckx. L'arrivo di Nîmes è perfetto per lui e, se dovesse tenere lo stesso standard delle ultime tappe, dovrebbe avere la meglio dei vari Philipsen, Bouhanni, Colbrelli e Matthews. È vero, c'è un po' di terreno vallonato durante la tappa, ma la Deceuninck Quick Step è pronto a proteggerlo.

venerdì 9 luglio: Tappa 13, Nîmes > Carcassonne

Il giorno dopo si presenta un'altra tappa per lui, quella di Carcassonne. Anche qui non mancheranno i sali e scendi e nel finale le squadre di Matthews e Sagan proveranno a rendere dura la corsa a Caunes-Minervois. Ma se la gamba è quella...

venerdì 19 luglio: Tappa 19, Mourenx > Libourne

C'è un GPM in avvio e poi strada quasi sempre piatta fino all'arrivo di Libourne. Tappa per velocisti puri, ma c'è da vedere chi ci rimane. Lo stesso Cavendish arriverà al 19 luglio indenne dopo i Pirenei? L'ideale sarebbe aver già vinto due tappe in precedenza, per non rischiare...

domenica 21 luglio: Tappa 21, Chatou > Champs-Élysées

E poi si chiude con la classica volata degli Champs-Élysées. Una volata che si presenta sempre non facile visto la lotta all'interno del circuito. Sarebbe l'apoteosi se Cavendish vincesse a Parigi, in maglia verde, dopo aver staccato Merckx.

