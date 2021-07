Nîmes dove avrà luogo la quinta volata di questo Tour. Ovviamente, Mark Cavendish resta il favorito, con il britannico a caccia del poker e del record di Eddy Merckx ( Dopo le fatiche della tappa del doppio Mont Ventoux , si fa armi e bagagli e ci si dirige verso i Pirenei. Intanto si arriva in Occitania, adove avrà luogo la quinta volata di questo Tour. Ovviamente,resta il favorito, con il britannico a caccia del poker e del record di è a -1 dal belga ). Ce la farà anche questa volta?

Il percorso della 12a tappa

Prima parte di gara con diversi sali e scendi, che favoriranno sicuramente un'azione in fuga anche a possibili ventagli che si potrebbero formare. Dopo il Col du Serre de Tourre (non classificato come GPM), la strada comincerà ad essere un po' più pianeggiante verso il primo e unico GPM di giornata. La Côte du Belvédère de Tharaux che, essendo un 3a categoria, assegnerà 2 punti per la maglia a pois. La strada prosegue, ma non sarà mai vera e propria pianura. L'obiettivo delle squadra sarà di neutralizzare la fuga entro i -27 km per fare il traguardo volante di Uzès e prendere più punti possibili per la maglia verde. Dopo qualche km avremo un dentello che potrebbe essere sfruttato come trampolino di lancio per un'azione di media gittata, ma le squadre controlleranno per arrivare allo sprint di Nîmes.

GPM e altimetrie:

-Al km 83,7 Côte du Belvédère de Tharaux (3a categoria): salita di 4,4 km al 4,6%

I favoriti

Sembra tutto apparecchiato per la 4a vittoria in questo Tour de France per Mark Cavendish. Sarebbe anche la vittoria del record, quella che porterebbe il corridore britannico a raggiungere Eddy Merckx per numero di tappe conquistate in carriera al Tour. C'è un dentello nel finale che potrebbe dar fastidio, ma se la Deceuninck Quick Step dovesse muoversi come a Valence non ci sono dubbi: il favorito numero resta Cannonball. Ci riproveranno comunque Philipsen, Matthews e anche il nostro Sonny Colbrelli.

Sonny Colbrelli era il favorito della tappa di Valence, ma una foratura negli ultimi 27 km l'ha messo fuori causa. Lui era riuscito a rientrare nel gruppo, ma non a far la volata. Non arriva però a questa tappa nelle migliori condizioni, avendo sofferto molto la tappa del Mont Ventoux. Lato Italia, nel caso dovesse avere dei problemi Cavendish, c'è comunque sempre Davide Ballerini sempre pronto.

Colbrelli fa paura: lui fora e il gruppo lo attacca ai -27 km

Come detto, occhio a quel dentello e a qualche azione da finisseur. Resta difficile che un'azione del genere possa andare in porto, ma segniamoci comunque i nomi di Van Moer, Turgis, Küng, Cort Nielsen e Aranburu.

Cavendish *****

Philipsen, Colbrelli, Matthews ****

Sagan, Bouhanni, van Aert ***

Laporte, Mads Pedersen, Greipel, Cort Nielsen, Aranburu **

Bol, Ballerini, van Poppel, Van Moer, Turgis, Küng, Stuyven, Walscheid *

