Una sorpresa dopo l'altra. Prima non doveva fare il Tour , poi è stato comunque convocato dalla Deceuninck Quick Step . Primaavrebbe dovuto fare il Tour ( col sogno di vincere una tappa ), poi è stato clamorosamente depennato dalla lista della. Una notizia incredibile, perché il team sudafricano aveva già presentato la sua lista ufficiale. Non è ancora dato sapere cosa sia successo al corridore sardo che, va ricordato, ha partecipato ai campionati nazionali italiani di Imola ( vinto da Colbrelli ), ritirandosi però a poco più di 40 km dall'arrivo. Niente Tour per problemi fisici?