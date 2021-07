Cavendish che ha centrato Sam Bennett. Per Cav sono 33 al Tour, a un passo dal mito Merckx che ne aveva vinte 154 successi nella propria carriera di professionista. Un numero impressionante, che porta Cavendish ad essere il 7° corridore più vincente della storia. Appena superato Alessandro Petacchi (153), e ora è partita alla caccia a Sean Kelly che ne ha vinte 156. L'irlandese era un corridore completo, considerando che ha vinto 2 Milano-Sanremo, 2 Parigi-Roubaix, 2 Liegi-Bastogne-Liegi e 3 Giro di Lombardia. Vinceva le volate, ma ha vinto anche un Grande Giro, con l'incredibile Vuelta conquistata nel 1988. Ha collezionato anche un 4°, un 5° e un 7° posto nella classifica finale del Tour de France. Poi a 158 c'è un altro corridore in attività oltre a Cavendish: un certo André Greipel. Il 39enne tedesco è sicuramente un po' arrugginito, ma in stagione ha comunque Aggiorniamo i numeri diche ha centrato a Valence la sua terza vittoria in questa edizione del Tour de France. E dire che non doveva neanche farlo questo Tour, convocato all'ultimo visto l'indisposizione di. Per Cav sono, a un passo dal mitoche ne aveva vinte 34 nella sua immensa carriera . Ma sono anche 8 in stagione e, soprattutto,di professionista. Un numero impressionante, che porta Cavendish ad essere il 7° corridore più vincente della storia. Appena superato(153), e ora è partita alla caccia ache ne ha vinte 156. L'irlandese era un corridore completo, considerando che ha vinto 2 Milano-Sanremo, 2 Parigi-Roubaix, 2 Liegi-Bastogne-Liegi e 3 Giro di Lombardia. Vinceva le volate, ma ha vinto anche un Grande Giro, con l'incredibileconquistata nel 1988. Ha collezionato anche un 4°, un 5° e un 7° posto nella classifica finale del Tour de France. Poi ac'è un altro corridore in attività oltre a Cavendish: un certo. Il 39enne tedesco è sicuramente un po' arrugginito, ma in stagione ha comunque conquistato due vittorie

"Deceuninck da manuale del ciclismo": rivivi la vittoria di Cavendish

Ma andiamo a vedere la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc). Cavendish è al momento 8° in questa speciale classifica.

Tour de France Cavendish non si ferma, -2 da Merckx: ci sarà un nuovo record? 01/07/2021 A 20:03

CAVENDISH RIUSCIRÀ A BATTERE IL RECORD DI MERCKX? Sì, può ancora vincere al Tour No, è impossibile che vinca più di 4 tappe

La top 10 di sempre

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. André Greipel 158 6. Sean Kelly 156 7. Mark Cavendish 154 8. Alessandro Petacchi 153 9. Francesco Moser 151 10. Freddy Maertens 147

Cavendish, che gioia! Il toccante abbraccio con Alaphilippe

Tour de France La classifica generale del Tour: dominio totale di Pogacar 26/06/2021 A 17:35