Viviani scaricato dalla Cofidis

Data la nostra collaborazione negli ultimi due anni, sappiamo perfettamente che né lui né noi vogliamo andare avanti insieme. È deludente perché lo abbiamo ingaggiato per essere il nostro leader negli sprint e il risultato è molto lontano dalle nostre aspettative. Penso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare per supportarlo, ma non ha funzionato. [Thierry Vittu, presidente Cofidis]

Ci sarebbe piaciuto continuare con il Viviani visto alla Quick Step, ma non l’abbiamo mai avuto quando era con noi. Futuro? Posso dire che stiamo discutendo con Bryan Coquard, anche se non è stato firmato ancora nulla. Se ho i mezzi e riesco a convincere Bryan, sarei molto felice. Stiamo pensando anche a corridori come Giacomo Nizzolo e Davide Cimolai [Le parole del gm Cédric Vasseur]

Hurrà Elia Viviani! Torna a vincere 554 giorni dopo

Sagan invece va in Francia

Elia Viviani va via dalla Cofidis, mentre Peter Sagan andrà alla formazione francese della TotalEnergies. Formazione professional, ma che aumenterà il suo budget nella prossima stagione grazie alla collaborazione con lo sponsor Total. Non solo, arriverà - proprio per affiancare Peter Sagan - anche il marchio della Specialized che diventerà costruttore ufficiale del team francese e pagherà parte dell'ingaggio di Sagan. Lo slovacco si porterà dietro il suo entourage, composto anche da due suoi corridori di fiducia. Il fratello Juraj e il suo 'pesce pilota' Daniel Oss che vestiranno la maglia della TotalEnergies nella prossima stagione.

Sagan: "Tokyo? Vediamo come risponde il ginocchio"

E Vincenzo Nibali?

Trek Segafredo, anche se entrambe le parti non sono mai state convinte di continuare la collaborazione insieme, considerando i pochi successi racimolati in queste due stagioni. Si era pensato addirittura ad un ritiro per il siciliano che vuole però continuare ancora in bicicletta. Si profila un clamoroso ritorno all'Astana, con lo sponsor Premier Tech che potrebbe mettere sul mercato nuove risorse. Solo l'anno scorso partì Miguel Ángel López per mancanza di fondi, perché non si poteva allestire una formazione intorno a lui, ma l'azienda canadese - che sponsorizza l'Astana - è pronta a rilanciare la squadra kazaka. Il primo tassello sarebbe proprio Vincenzo Nibali ed ecco perché ha fatto rimuovere dall'incarico Vinokourov che non aveva avuto rapporti idilliaci con Nibali nell'ultimo anno di Astana. A confermare la possibilità di un ritorno di Nibali, è stato direttamente Beppe Martinelli suo ex ds negli anni d'oro in cui si è vinto Giro, Vuelta e Tour. A Tuttobici ha detto: “Ci sono tanti fattori in gioco e non dipende solo da noi. Ma sia io che Vincenzo vorremmo farlo”. Il corridore siciliano non ha trovato l'accordo di rinnovo con la, anche se entrambe le parti non sono mai state convinte di continuare la collaborazione insieme, considerando i pochi successi racimolati in queste due stagioni. Si era pensato addirittura ad un ritiro per il siciliano che vuole però continuare ancora in bicicletta. Si profila un clamoroso ritorno all', con lo sponsorche potrebbe mettere sul mercato nuove risorse. Solo l'anno scorso partìper mancanza di fondi, perché non si poteva allestire una formazione intorno a lui, ma l'azienda canadese - che sponsorizza l'Astana - è pronta a rilanciare la squadra kazaka. Il primo tassello sarebbe proprioed ecco perché ha fatto rimuovere dall'incarico di general manager Vinokourov prima del Tour che non aveva avuto rapporti idilliaci con Nibali nell'ultimo anno di Astana. A confermare la possibilità di un ritorno di Nibali, è stato direttamentesuo ex ds negli anni d'oro in cui si è vinto Giro, Vuelta e Tour. Aha detto: “”.

"È partito Vincenzo Nibali": anche il siciliano cerca la fuga

