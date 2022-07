Pogacar che ci ha provato van Aert a fare però il vigile e a riprendere subito il capitano dell'UAE Emirates. Van Aert il super favorito per questa tappa di Cahors? No, il belga punta alla cronometro e si è messo a fare una crono per mettere al sicuro Vingegaard e per riportare sotto Laporte che, oltre ad essere uomo squadra, era - fino all'anno scorso - il velocista della Cofidis. Ma anche Laporte non voleva fare la volata... L'ultima che ha fatto, 5'' su Vingegaard. No, il Tour comunque non è riaperto. È davvero un Tour pazzo! Doveva essere la tappa in cui tornavano protagonisti gli sprinter e, a dire la verità, la volata c'è stata. Ma, nel mentre, ci sono state due fughe diverse e, soprattutto, l'attacco diche ci ha provato ancora in un tratto in discesa , perché - in fondo - non si sa mai e lo sloveno si vuole divertire. Cona fare però il vigile e a riprendere subito il capitano dell'UAE Emirates. Van Aert il super favorito per questa tappa di Cahors? No, il belga punta alla cronometro e si è messo a fare una crono per mettere al sicuroe per riportare sottoche, oltre ad essere uomo squadra, era - fino all'anno scorso - il velocista della Cofidis. Ma anche Laporte non voleva fare la volata... L'ultima che ha fatto, l'ha persa con Grimay alla Gand . Ecco che il francese è partito a 1,5 km dal traguardo, ha ripreso i tre fuggitivi, ha sfruttato il loro lavoro ed è poi partito anticipando il gruppo. Philipsen ha poi vinto la volata per il 2° posto su Dainese, ma che forza della Jumbo Visma che si è inventa un'altra tattica folle, ma vincente, dopo la Bi-Zona mostrata ( qui la spiegazione della loro tattica ) nella frazione dell'Hautacam vinta da Vingegaard . Comunque la volata l'ha fatta anche Pogacar che ha fatto 5°, guadagnando. No, il Tour comunque non è riaperto.

L'ordine d'arrivo

Tour de France Van Aert, Vingegaard e la Bi-Zona: come la Jumbo ha ipotecato il Tour 9 ORE FA

Corridore Tempo 1. Christophe Laporte 3h52'04'' 2. Jasper Philipsen +1'' 3. Alberto Dainese +1'' 4. Florian Sénéchal +1'' 5. Tadej Pogacar +1'' 6. Amaury Capiot +1'' 7. Dylan Groenewegen +1'' 8. Hugo Hofstetter +1'' 9. Luka Mezgec +1'' 10. Caleb Ewan +1'' 11. Alberto Bettiol +1'' 13. Jonas Vingegaard +6'' 14. Geraint Thomas +6''

5 in fuga, ma il gruppo blocca troppo presto

Pronti, via e questa volta c'è subito la fuga. Partono 5 corridori: Politt (Bora Hansgrohe), Honoré (Quick Step Alpha Vinyl), Mohoric (Bahrain Victorious), van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) e Quinn Simmons (Trek Segafredo). Il gruppo lascia fare, ma a 120 km dal traguardo viene già annullata la fuga. Forse un calcolo sbagliato, forse hanno rallentato troppo davanti e, a questo punto, il gruppo si rialza lasciando nuovo spazio ai corridori davanti. Ne restano però 4, con Politt che si rialza. Sulla Côte de la cité médiévale de Lauzerte si spacca la fuga con il solo Quinn Simmons che resta davanti. Difficoltà anche in gruppo con Jakobsen e Mads Perdesen che perdono la ruote.

Sfida vera al GPM! E Mohoric batte Simmons

Pogacar si stacca per una foratura, poi attacca in discesa

Si staccano anche Ganna e Pogacar a causa di una foratura. Lo sloveno rientra, atteso dai suoi compagni di squadra, Ganna invece resta nel gruppo dietro, senza sforzarsi perché c'è da pensare alla crono. Dopo la seconda côte viene ripreso Quinn Simmons e parte una nuova fuga. Occhio perché si muove anche Pogacar, in un tratto in discesa, con van Aert subito a stopparlo. Partono invece Gougeard, Stuyven e Fred Wright che cominciano a crederci, avendo circa 29'' di margine a 10 km dal traguardo.

Foratura Pogacar: deve inseguire, ma è lui che tira la squadra!

Pogacar rientra e attacca in discesa! Poi si ferma e se la ride

I fuggitivi ci credono, poi van Aert e Laporte...

Wright, Gougeard e Stuyven ci credono per davvero, dietro ci sono Cattaneo e Matthews a provare a chiudere sulla fuga, lavorando per Sénéchal e Groenewegen. Ad un certo punto si mette a tirare anche van Aert che, invece, non è interessato a fare lui la volata. La maglia verde è in copertura di Vingegaard e pronto a lanciare Laporte che parte secco ai -1,5 dal traguardo. Il francese riprende subito la fuga ma resta lì, con il gruppo che dà l'impressione di rientrare proprio grazie alla volata. Laporte, invece, sfrutta inizialmente il lavoro di Wright, Stuyven e Gougeard per passare poi ai 400 metri e vincere in solitaria. Altra vittoria dei Jumbo Visma, anche questa costruita in maniera clamorosa.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 75h45'44'' 2. Tadej Pogacar +3'21'' 3. Geraint Thomas +8'00'' 4. David Gaudu +11'05'' 5. Nairo Quintana +13'35'' 6. Louis Meintjes +13'43'' 7. Aleksandr Vlasov +14'10'' 8. Romain Bardet +16'11'' 9. Alexey Lutsenko +20'25'' 10. Adam Yates +20'32''

