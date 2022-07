Vingegaard per un altro giorno, van Aert torna ad avere carta bianca in gruppo. Sì, il corridore della Jumbo Visma cercherà il tris di vittorie Dopo aver messo al sicuro la maglia gialla diper un altro giorno, dopo la tappa di Mende torna ad avere carta bianca in gruppo. Sì, il corridore dellacercherà il tris di vittorie dopo i successi di Calais e Losanna. Ma come ci proverà? Con un'azione in fuga o con la volata a Carcassonne ? Poi su Roglic...

Van Aert cerca la vittoria

Oggi ho la libertà di andare a cercare il risultato anche se è una tappa difficile da interpretare. Volata o azione in fuga? È sicuramente un'opzione anche se è difficile da fare, ma la mia verde spicca forte in gruppo eh

E Roglic?

Stava soffrendo per le ferite riportate nei giorni scorsi. Ha lottato tantissimo per ritrovare il suo livello, era migliorato, ma negli ultimi giorni non ci sono stati ulteriori miglioramenti. È un peccato averlo perso, mi dispiace, ma non c'era scelta

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

