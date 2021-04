Ciclismo

Tour of the Alps - Pinot e De Marchi in fuga, Simon Yates vincere la classifica: gli highlights

TOUR OF THE ALPS - Ancora una volta una fuga illustre, con corridori come Pinot, De Marchi, Roche, van Garderen e Gallopin tra gli altri all'attacco, anche se a spuntarla è Großschartner che alla sua terza evasione dal gruppo riesce a vincere la tappa di Riva del Garda. In classifica non succede nulla, con la BikeExchange di Simon Yates che controlla la situazione e blocca alcune fiammate dei big.

00:04:44, 30 minuti fa