Ciclismo

Tour of the Alps - Simon Yates imbattibile in salita: se ne va con Vlasov

TOUR OF THE ALPS - La Ineos Grenadiers si muove in massa sull'ultimo GPM di giornata, ma Sivakov si pianta. Parte Vlasov e lo segue Simon Yates e i due se ne vanno fino al traguardo. Anche oggi, nessuno ne ha più del britannico in salita.

00:03:27, un' ora fa