Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022, prima tappa - Giacomo Nizzolo: "Sono qui per fare fatica in vista del Giro d'Italia"

TOUR OF THE ALPS - Le parole di Giacomo Nizzolo alla vigilia della prima tappa. "Sono qui per fare fatica in vista del Giro d'Italia. Ci voglio provare all'arrivo, ma non dipende solo da me".

00:00:39, 2 ore fa