La Vuelta della consacrazione per Magnus Cort Nielsen. Terzo sigillo per il danese della EF Education Nippo dopo la scalata vincente alla Cullera e la volata trionfale di Cordoba. Altro successo sfiorato per Andrea Bagioli, tra i 7 fuggitivi rimasti a giocarsi la tappa al traguardo, ma deve ancora arrendersi allo strapotere di Cort. L'italiano chiude quarto dietro a Oliveira e Simmons che compongono il podio. Occasione sprecata per gli sprinter Dainese e Trentin: i due velocisti resistono sulle salite di inizio tappa, ma il gruppo non riesce a chiudere sugli attaccanti al termine di una lunga rincorsa.

Cort Nielsen, la tripletta è servita! Vince ancora il danese

L'ordine d'arrivo

1. CORT NIELSEN 4h24m54s 2. OLIVEIRA s.t. 3. SIMMONS s.t. 4. BAGIOLI s.t. 5. ROUX s.t. 6. KRON s.t. 7. CRADDOCK +5'' 8. DAINESE +18'' 9. TRENTIN +18'' 10. KRIEGER +18''

Si sale a inizio tappa, Aru e Bagioli ci riprovano

Tappa molto mossa nei primi 60 km con 3 GPM, nessuno di 1a categoria. Si crea subito un gruppo di 18 attaccanti in testa alla corsa: al suo interno tra gli altri Jan Polanc, Fabio Aru, Andrea Bagioli e il due volte vincitore di tappa Magnus Cort Nielsen. Al termine delle 3 scalate in programma il gruppo paga un ritardo intorno ai due minuti.

La fuga con Fabio Aru Credit Foto Getty Images

La BikeExchange stacca Jakobsen in salita

Momento chiave della tappa è la terza ascesa di giornata. Salita pedalabile ma abbastanza lunga affrontata a ritmo elevato dal gruppo. Jakobsen si stacca quasi subito ed esce dai giochi per l'ipotetica volata finale. Sulla discesa successiva la DSM di Dainese si incarica del lavoro per ricucire il gap dalla fuga che torna sotto controllo intorno al minuto e mezzo.

La fuga si spezza a 50km dall'arrivo

Il gruppo si avvicina pericolosamente ai battistrada e ai -50km iniziano gli scatti in testa alla corsa. Si staccano in 7 tra cui Aru, mentre davanti rimangono uomini importanti come Bagioli e Cort Nielsen. Vantaggio comunque di appena un minuto sul plotone principale. A circa 30 km dalla meta un'azione di Simmons forma una coppia al comando con l'americano raggiunto da Rui Oliveira. Gli inseguitori con Bagioli e Cort Nielsen cercano di resistere dal ritorno del gruppo trainato dalla BikeExchange.

Simmons e Oliveria all'attacco Credit Foto Getty Images

Il gruppo insegue 7 uomini

Superato lo sprint intermedio ai -28km, rimangono 7 uomini in vantaggio sul gruppo: Kron, Bagioli, Cort Nielsen, Craddock, Simmons, Roux e Oliveira. Inseguimento pancia a terra del plotone in un testa a testa che caratterizza il finale di tappa.

Arriva la fuga, Cort Nielsen fa tris

I fuggitivi sembrano dover cedere a 20km dal traguardo, quando il vantaggio residuo si conta in 20 secondi. Le forze degli inseguitori (DSM) calano e in testa alla corsa regna la collaborazione. Il gruppo si rialza a 2 chilometri dalla conclusione e allora è una questione a 7 per la vittoria. In volata Simmons prova ad anticipare i tempi, ma non può nulla sul ritorno di Cort Nielsen. Bagioli non trova lo spunto giusto e chiude quarto. Alberto Dainese regola il gruppo per l'ottavo posto, alimentando il rammarico per non aver disputato la volata. Classifica generale invariata, domani ultima tappa di montagna prima della crono finale.

La volata finale con Cort e Bagioli Credit Foto Eurosport

La classifica generale

1. ROGLIC 77h49m37s 2. MAS +2'30'' 3. LOPEZ +2'53'' 4. HAIG +4'36'' 5. BERNAL +4'43'' 6. YATES +5'44'' 7. KUSS +6'02'' 8. MADER +7'48'' 9. MARTIN +8'31'' 10. DE LA CRUZ +9'24''

