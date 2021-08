Costa Brava. Ecco perché, per di vietare la presenza di pubblico all'arrivo. Questo per evitare il più possibile il rischio di incendi causato dalla presenza umana. In alcune zone d'Europa è stata fin qui un'estate molto calda, con diversi incendi che hanno devastato il territorio. In Italia come in Grecia, come la stessa Spagna che è stata colpita in alcune zone della. Ecco perché, per la 7a tappa con arrivo sul Balcón de Alicante , la direzione di corsa, insieme alle autorità locali, ha deciso. Questo per evitare il più possibile il rischio di incendi causato dalla presenza umana.

In mattinata è apparso questo comunicato a ribadire la scelta della direzione di corsa: “il pubblico che sia a piedi, in bici o con qualsiasi veicolo elettrico o a motore non è autorizzato a presenziare all'arrivo della 7a tappa della Vuelta sul Balcón de Alicante”. Ci sarà, quindi, una sorta di posto di blocco ai piedi della salita per bloccare l'accesso al personale non autorizzato.

Un gran peccato comunque per i corridori perché l'arrivo del Balcón de Alicante sarà uno dei momenti topici della prima settimana di questa Vuelta , con la classifica generale che si mischierà nuovamente.

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

