Il percorso della 9a tappa

La "prima settimana" si chiude con una delle tappe più dure di questa Vuelta. Si arriva sull'Alto de Velefique, primo hors catégorie di questa edizione, piazzato dopo 188 km. Partenza tra virgolette facile, fino al km 64 quando si comincerà a scalare l'Alto de Cuatro Vientos. Poi lunghissima salita dell'Alto Collado Venta Luisa (29 km di ascesa), la cima più alta di questa edizione con i suoi 1967 metri di altitudine. Poi l'Alto de Castro de Filabres che dà anche secondi di abbuono. Non è finita qui perché, la discesa dopo questo GPM potrà essere determinante in questa tappa, soprattutto per prendere in testa l'ultima salita di giornata. 13,2 km al 6,4%. Nei primi km è dura, con due km che vanno oltre il 12% di pendenza. Spiana proprio nel finale, ma si arriverà comunque ai 1800 metri di quota (seconda cima più alta di questa Vuelta) e potranno venire fuori dei bei distacchi a delineare la classifica generale.

GPM e altimetrie:

-Al km 74,5 Alto de Cuatro Vientos di 2a categoria (quota 952 metri): salita di 10,5 km al 3,8%;

-Al km 131 Alto Collado Venta Luisa di 1a categoria (quota 1965 metri): salita di 29 km al 4,4%;

-Al km 159,1 Alto de Castro de Filabres di 3a categoria (quota 1257 metri): salita di 7,1 km al 3,9%;

-Al km 187,8 Alto de Velefique - categoria Especial (quota 1800 metri): salita di 13,2 km al 6,4%;

Roglic: "Non ho mai fatto l'Alto de Velefique", e il giornalista gli mostra la mappa

I favoriti

4 GPM: uno di 1a categoria e l'Alto de Velefique finale che è il primo categoria especial di questa edizione della Vuelta. Si arriverà a quota 1800 metri e prima ancora si andrà a quota 1967 metri con l'Alto Collado Venta Luisa. I rivali di Primoz Roglic avranno terreno fertile per poter attaccare, anche con azioni combinate. Da una parte Bernal con Adam Yates, dall'altra Miguel Ángel López con Enric Mas. Vedendo il profilo della tappa, questa è la prima vera occasione per Bernal per fare la differenza, un po' come faceva al Giro d'Italia. Ma, se Roglic dovesse rimanere attaccato, potrebbe battere tutti (quelli rimasti) in volata.

Della partita ci sono, ovviamente, anche Miguel Ángel López e Enric Mas, che hanno dimostrato di avere delle ottime gambe in questa prima settimana. C'è però un però. L'assenza di Valverde. In queste prime tappe, era stata decisiva la presenza del murciano come “regista” e adesso c'è il rischio che i due della Movistar comincino a pedalare senza una vera e propria strategia.

Un po' più dietro Mikel Landa e Giulio Ciccone. Anche per quanto dimostrato fino ad adesso... Ciccone si staccava pure nei ventagli dell'ultima frazione, testimonianza che la gamba non era proprio al 100%. Landa e Ciccone, però, sono degli scalatori puri e, anzi, avranno una grande occasione per sbaragliare la concorrenza. Il segreto sta nella discesa immediatamente prima l'ultima salita. Se dovessero riuscire già a partire in quel punto, potrebbero arrivare con un po' di margine lassù in cima. Sempre che la gamba li assista.

Bernal *****

Roglic, Miguel Ángel López, Vlasov ****

Enric Mas, Adam Yates, Ciccone ***

Guillaume Martin, Landa, Jack Haig, Caicedo, Lucas Hamilton, Aru, de la Cruz **

Bardet, Storer, Meintjes, Calmejane, Bouchard, Bayer, Ion Izagirre, Madrazo, Lastra, Bizkarra *

Vuelta: informazioni utili

Domenica 22 agosto, dalle 14:50 (collegamento tv)

