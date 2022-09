Enric Mas che può inventarsi qualcosa contro Evenepoel, magari con la regia di Valverde ( Con la tappa dell'Alto del Piornal comincia il trittico di frazioni che decideranno la Vuelta. Saranno tre tappe di difficile interpretazione anche se meno dure rispetto al finale della seconda settimana. Può ancora essere ribaltata la Vuelta? C'è chi dice di no dopo l'addio di Roglic , ma c'è comunqueche può inventarsi qualcosa contro, magari con la regia di guarda la classifica ). E chi sale sul podio? E gli italiani? Proviamo ad analizzare un po' le sfide aperte di questi ultimi giorni di Vuelta.

Evenepoel può perdere la maglia roja?

Sì, può perderla. Un tampone positivo al covid, una caduta rovinosa, una squalifica. Ah perderla su degli attacchi? Se ci fosse stato ancora Primoz Roglic, lo sloveno avrebbe vinto la Vuelta, senza di lui Remco Evenepoel può dormire sogni tranquilli. Non sarà Enric Mas a poter scalzare il capitano della Quick Step.

Chi sale sul podio tra Ayuso, Rodríguez e Miguel Ángel López?

Davvero attenzione a Miguel Ángel López anche se il colombiano deve recuperare 42'' ad Ayuso. In termini di esperienza, il capitano della Astana ha qualcosa in più rispetto ad Ayuso e Carlos Rodríguez che, già di per sé, possono essere soddisfatti di quanto fatto. Per come hanno pedalato ultimamente, però, López dà l'impressione di avere qualcosa in più.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 65h14'05'' 2. Enric Mas +2'01'' 3. Juan Ayuso +4'51'' 4. Carlos Rodríguez +5'20'' 5. Miguel Ángel López +5'33'' 6. João Almeida +6'51''

Chi si prende la maglia a pois tra Vine e Carapaz?

Maglia roja già data a Evenepoel, maglia verde già data a Mads Pedersen, maglia bianca già data a Evenepoel. Resta in gioco solo la maglia a pois, anche se Jay Vine ha un buon vantaggio su Richard Carapaz. L'ecuadoriano dovrà essere aggressivo in tutte le tappe per avvicinarsi davvero all'australiano. C'è da dire, però, che Carapaz sembra in crescita, Vine un po' in calo dopo aver fatto il bello e il cattivo tempo nella prima settimana.

La classifica scalatori

Corridore Punti 1. Jay Vine 59 2. Richard Carapaz 30 3. Thymen Arensman 22 4. Robert Stannard 21 5. Marc Soler 20

Vincenzo Nibali può vincere una tappa?

C'è da capire intanto quello che sarà il suo ruolo. L'Astana, che ha bisogno anche di punti per il discorso della classifica a squadre per il ranking UCI, punta tutto su Miguel Ángel López. E cioè punta sulla possibilità di prendersi un posto sul podio che frutterebbe molti punti. Ci sta anche di sacrificare Vincenzo Nibali e usarlo come gregario o punto di appoggio in una fuga. Poi saranno le gambe a parlare. Se Nibali, un giorno, sarà convinto, potrà convincere Martinelli a dargli semaforo verde.

E Valverde?

Idem come sopra. Anzi, se per Nibali ha un margine di scelta, con i vertici dell'Astana che potrebbero dargli un giorno di carta bianca, Valverde non avrà la stessa possibilità. Ma è lo stesso murciano a mettersi a disposizione di Enric Mas. Forse ha capito lui stesso che è difficile, con questa concorrenza, vincere una tappa. Ecco che Alejandro Valverde proverà a spendere tutte le cartucce che ha a disposizione per far ottenere a Mas il miglior piazzamento in classifica.

