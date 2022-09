Enric Mas che, Evenepoel. Anzi, nel finale di tappa sull'Alto del Piornal, è stato proprio il belga a sgasare ottenendo Niente da fare perche, anche se ci ha provato , non è riuscito a distanziare. Anzi, nel finale di tappa sull'Alto del Piornal, è stato proprio il belga a sgasare ottenendo una fantastica vittoria . Sale così a 127'' il distacco del capitano della Movistar che però promette ancora battaglia. Si può ribaltare la Vuelta? Può darsi o forse no, ma Enric Mas vuole far saltare il banco.

Proverò a far saltare il banco

Per me il bilancio è positivo. Questa salita non era assolutamente adatta a me, eppure sono andato molto bene. Sappiamo tutti che nella tappa di sabato può succedere molto e io voglio provare a far saltare il banco. La squadra sta lavorando duramente e stiamo bene. Dopo questa prestazione posso dire che darò l’anima sino a Madrid

Evenepoel più forte allo sprint

Nel finale è un peccato che non sia arrivata la vittoria, ma Evenepoel è stato più forte allo sprint. Certo, mi dispiace per Gesink perché se avessi saputo che andava a finire così avrei lasciato vincere lui, sarebbe stato meglio

