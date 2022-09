Remco Evenepoel, ma il belga ha distrutto ancora una volta la concorrenza. Ha risposto presente a qualche fiammata, poi è stato lui stesso a staccare gli altri. Solo Enric Mas l'ha seguito, ma è stato poi sverniciato in cima, con Evenepoel che ha così bissato il Miguel Ángel López ancora in corsa anche grazie al super lavoro di Vincenzo Nibali. Applausi per i Jumbo Visma, intanto, che ci hanno provato con Gesink, andando ad un passo dalla vittoria di tappa. L'addio di Roglic, dopo Anche la tappa dell'Alto del Piornal è andata in archivio. Doveva essere un banco di prova per, ma il belga ha distrutto ancora una volta la concorrenza. Ha risposto presente a qualche fiammata, poi è stato lui stesso a staccare gli altri. Solol'ha seguito, ma è stato poi sverniciato in cima, con Evenepoel che ha così bissato il successo di Alicante . Resta avvincente la battaglia per il podio, conancora in corsa anche grazie al super lavoro di. Applausi per i Jumbo Visma, intanto, che ci hanno provato con, andando ad un passo dalla vittoria di tappa. L'addio di, dopo la spaventosa caduta di Tomares , è dimenticato.

Promossi

Remco Evenepoel

Ha messo il punto esclamativo alla sua Vuelta con una grande tappa. E dire che era rimasto con un solo compagno di squadra sulla penultima salita, ma ormai è mdiventato inattaccabile. Remco Evenepoel ha mostrato ancora il suo talento e ha rispedito al mittente chi diceva che sarebbe sicuramente crollato durante la terza settimana. Compreso noi.

Robert Gesink

Robert Gesink a provarci e ad andarci molto molto vicino. Il corridore neerlandese, Con Roglic andato via, bisognava reagire. Il morale era sotto ai piedi nella giornata di mercoledì, aveva ammesso Teunissen, ma oggi gli uomini della Jumbo Visma hanno provato a riscattarsi con Oomen e Gesink in fuga. Alla fine è statoa provarci e ad andarci molto molto vicino. Il corridore neerlandese, la prima maglia roja di questa edizione , è stato ripreso solo a 300 metri dal traguardo dalla coppia Evenepoel-Enric Mas. Peccato.

Vincenzo Nibali

Ce lo chiedevamo anche noi alla vigilia di questa tappa: Nibali avrebbe avuto carta bianca per il successo di tappa o avrebbe fatto il gregario di Miguel Ángel López? Con la possibilità di salire sul podio per il colombiano, l'Astana ha preferito stoppare Vincenzo Nibali che si è sacrificato. Lo Squalo è però da elogiare per il grande lavoro svolto. Con la sua andatura, una volta ripreso dal gruppo, ha fatto un lavoro importante andando a fermare João Almeida che aveva tentato il colpaccio. Ha stancato, inoltre, tutti gli altri con López che ha guadagnato anche una posizione in classifica.

Bocciati

Enric Mas

Non esce male da questa tappa perché, in fin dei conti, è l'unico che è riuscito a tenere il passo di Remco Evenepoel. Enric Mas però è il perfetto rappresentate della categoria “vorrei, ma non posso”. Scatta una volta, due volte, tre volte, ma avendo Evenepoel a ruota si ferma. Avrebbe potuto provarci almeno per la tappa, anche con Evenepoel a ruota. Il risultato finale? Che il belga l'ha sverniciato e bye bye vittoria.

Miguel Ángel López

Non perde da Almeida e guadagna una posizione su Carlos Rodríguez. È la tappa perfetta per Miguel Ángel López? Mah, non proprio. Bravo Nibali e tutta la squadra a permettere al colombiano di giocarsi ancora un posto sul podio, ma per come si era messa la tappa, avrebbe potuto tentare l'attacco per un successo personale. Niente attacco ed è rimasto a guardare i 'grandi' sfidarsi in cima.

Mark Padun

A Hugh Carthy non possiamo dire niente perché ci ha provato, ed è stato ripreso solo sulla salita finale. Ma l'Education EasyPost è andata in fuga con 5 corridori, cinque, e non ha racimolato nulla. Possiamo dire qualcosa a Mark Padun, cui la versione attuale è solo una brutta copia di quello che fece il buono e il cattivo tempo al Giro del Delfinato 2021. In questa edizione della Vuelta è stato indicato più volte come vincitore di tappa, in tante tappe, ma non c'è mai andato vicino.

