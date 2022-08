Remco Evenepoel, però, ha tutta un'altra faccia dopo la frazione di Cabo de Gata, tappa Julian Alaphilippe. Il capitano della Quick Step Alpha Vinyl, infatti, non potrà più contare del campione del mondo in carica che, a Ad Alicante aveva stravinto la crono, quasi ipotecando la classifica generale , però, ha tutta un'altra faccia dopo la frazione di Cabo de Gata, tappa vinta da Kaden Groves . Non perché sia cambiato qualcosa in classifica, ma perché ha perso il suo uomo più fidato:. Il capitano della Quick Step Alpha Vinyl, infatti, non potrà più contare del campione del mondo in carica che, a -64 km dal traguardo , è finito a terra rimediando una lussazione alla spalla destra

Le parole di Evenepoel

Non è per nulla la bella giornata che ci aspettavamo di passare. Non so ancora cosa sia successo e quali siano le conseguenze per Julian. Di certo Alaphilippe è una perdita importante per il nostro team. Poi perderlo in una tappa tranquilla è davvero un peccato. Spero stia bene e non stia soffrendo troppo. Auguro tutto il meglio a Loulou. Julian stava facendo molto bene in tante tappe, ma penso anche che non siamo l’unico team che perda corridori. È un peccato perdere il Campione del mondo perché era in ottima forma. Come cambia adesso la strategia di squadra? Ho fiducia negli altri miei compagni e sono sicuro che faranno molto bene nelle prossime tappe

Evenepoel: "Alaphilippe è una perdita importante, ma ho fiducia nei miei compagni"

