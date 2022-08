Altro corridore costretto al ritiro causa covid. Dopo(Lotto Soudal) e(Movistar), che hanno abbandonato durante il giorno di riposo , non ripartirà neanchedella Ineos Grenadiers. Brutta botta per il team britannico che contava di fare ancora molto con il pistard londinese che era stato uno degli elementi più importanti nella cronosquadre di Utrecht , fino al 7° posto di Laguardia . C'erano altre tappe mosse che potevano sorridere ad Hayter che, inoltre, era proprio uno dei favoriti per la cronometro a di Alicante.

Sale a 12 il bilancio dei corridori usciti di scena causa covid dal 19 agosto ad oggi. Sono stati costretti al ritiro in questi giorni anche Hoole, Hirt, Vendrame, Hänninen, Donovan, Arndt, Delaplace, Poels e Serry.

