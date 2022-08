Remco Evenepoel è stato semplicemente il più forte (Roglic, anche su Enric Mas che fino a domenica sembrava pedalare allo stesso ritmo del belga, finendo però per Yates è a 3', Roglic a quasi 2', quello più vicino è Enric Mas che ha comunque 1'12'' di ritardo. Ha davvero senso, ancora, questa Vuelta? Nei primi 9 giorni di questa Vuelta,è stato semplicemente il più forte ( le nostre pagelle ). Tolta la tappa di Laguardia , dove c'era solo un muro al termine di quella frazione, ma non era una tappa di montagna, nelle tre frazioni all'insù già affrontate Evenepoel ha sempre guadagnato. Inesorabilmente. Anche su un corridore come, anche suche fino a domenica sembrava pedalare allo stesso ritmo del belga, finendo però per alzare anch'esso bandiera bianca . Guardando la classifica , non troviamo neanche corridori come Carapaz e Landa (2° e 3° al Giro d'Italia) e lo stesso Hindley - il vincitore del Giro - è già scivolato a 5'36''. Simonè a 3',a quasi 2', quello più vicino èche ha comunque 1'12'' di ritardo. Ha davvero senso, ancora, questa Vuelta?

Prima settimana straordinaria di Evenepoel e ora c'è la crono

Pogacar qua. È passata una settimana, con tre tappe di montagna, e Evenepoel ha dato più di 1' di distacco a tutti i concorrenti per la maglia roja. Tutti, compreso quel Primoz Roglic che si presentava a questa Vuelta non in grandi condizioni, ovviamente, dopo l'infortunio al Tour, ma che comunque aveva vinto le ultime 3 edizioni consecutivamente. Quello più vicino al belga è Enric Mas, ma anche lui si trova ad oltre 1': 1'12'' per la precisione. Evenepoel ha impressionato e stupito tutti. Un po' disorganizzazione nella cronosquadre iniziale di Utrecht, ma poi ha guadagnato in tutte le tappe di montagna. All' Siamo ai livelli diqua. È passata una settimana, con tre tappe di montagna, e Evenepoel ha dato più di 1' di distacco a tutti i concorrenti per la maglia roja. Tutti, compreso quelche si presentava a questa Vuelta non in grandi condizioni, ovviamente, dopo l'infortunio al Tour, ma che comunque aveva vinto le ultime 3 edizioni consecutivamente. Quello più vicino al belga è, ma anche lui si trova ad oltre 1': 1'12'' per la precisione. Evenepoel ha impressionato e stupito tutti. Un po' disorganizzazione nella cronosquadre iniziale di Utrecht, ma poi ha guadagnato in tutte le tappe di montagna. All' Ascensión al Pico Jano solo Mas aveva tenuto il suo passo, a Colláu Fancuaya ancora Mas con Roglic, staccando comunque tutti gli altri, a Les Praeres è arrivato direttamente da solo. Adesso c'è la cronometro che lo favorisce (ne ha vinte 8 in carriera ed è stato vice campione del mondo) e chissà quale sarà il suo vantaggio da mercoledì...

Evenepoel nelle tappe di montagna

Tappe Piazzamento Laguardia 8° Ascensión al Pico Jano 2° Colláu Fancuaya 5° Les Praeres 4°

Evenepoel ha già ammazzato la Vuelta? Rivali tutti staccati: l'arrivo dei big

Ma la Vuelta dura tre settimane...

Enric Mas, i Grandi Giri si completano in tre settimane. Ne abbiamo viste di corse a tappe stra-dominate, con il leader finito però con le gambe all'aria nell'ultima settimana. Una lezione l'ha pagata lo stesso Roglic nel 2020, quando dominò il Tour de France fino a perdere la maglia gialla da Pogacar proprio sul suo terreno, la cronometro, in quella che sarà una tappa ricordata per sempre: Kruijswijk che dominava anche i traguardi volanti, finendo però per sbattere contro il ghiaccio del Colle dell'Agnello, o ancora il dominio di Simon Yates al Giro 2018, con il britannico che però esplose alle Tre Cime di Lavaredo, uscendo addirittura dalla top 10. Ma ancora Pogacar quest'anno al Tour. Per molti - per noi stessi - aveva già vinto il Tour alla prima settimana, poi la Jumbo Visma lo sistemò per benino sul Granon dopo Ma come giustamente ha detto, i Grandi Giri si completano in tre settimane. Ne abbiamo viste di corse a tappe stra-dominate, con il leader finito però con lenell'ultima settimana. Una lezione l'ha pagata lo stessonel 2020, quando dominò il Tour de France fino a perdere la maglia gialla daproprio sul suo terreno, la cronometro, in quella che sarà una tappa ricordata per sempre: quella di La Planche des Belles Filles . Ma ci vengono alla mente il Giro 2016 diche dominava anche i traguardi volanti, finendo però per sbattere contro il ghiaccio del Colle dell'Agnello, o ancora il dominio dial Giro 2018, con il britannico che però esplose alle Tre Cime di Lavaredo, uscendo addirittura dalla top 10. Ma ancoraquest'anno al Tour. Per molti - per noi stessi - aveva già vinto il Tour alla prima settimana, poi la Jumbo Visma lo sistemò per benino suldopo la sua tattica sul Galibier . Insomma, di Giri già vinti e poi persi inesorabilmente, ne abbiamo visti parecchi.

Mas: "Evenepoel è il più forte in questo momento, ma la Vuelta dura 3 settimane"

E poi, tornando al discorso pronunciato da Enric Mas, qual è l'esperienza di Evenepoel? Ecco il vero dubbio che abbiamo tutti noi. Evenepoel è ormai abituato a fare una grande prima settimana. Del resto ha già vinto 9 corse a tappe, nessuna andava oltre i 7 giorni di corsa. E, sulle grandi corse, non è riuscito a sfondare. Alla Tirreno-Adriatico e al Giro dei Paesi Baschi, dopo grandi inizi si è poi spento. Al Giro di Svizzera si era spento subito. E alla Vuelta? L'inizio è rincuorante, ma mancano ancora 12 tappe.

Le corse a tappe vinte da Evenepoel

Corsa a tappe Giorni di corsa Giro del Belgio 2019 5 tappe Vuelta a San Juan 2020 7 tappe Volta Algarve 2020 5 tappe Vuelta a Burgos 2020 5 tappe Giro di Polonia 2020 5 tappe Giro del Belgio 2021 5 tappe Giro di Danimarca 2021 5 tappe Volta Algarve 2022 5 tappe Giro di Norvegia 2022 6 tappe

Anche Roglic ko: il momento in cui Evenepoel e Enric Mas se ne vanno

E allora chi vince: Mas, Roglic o qualcun altro?

Evenepoel potrebbe avere anche delle flessioni da qui a Madrid, ma c'è qualcuno che ha le capacità e la condizione fisica per rubargli lo scettro? Intanto dobbiamo vedere da che distacchi si ripartirà nella tappa di Cabo de Gata, perché dopo il riposo ci sarà la crono, e il belga potrebbe dare altri minuti a tutti. Roglic ce la fa a recuperare una condizione fisica accettabile per tentare il sorpasso? Qualche dubbio resta anche perché ha perso per strada Affini Rohan Dennis in formato Giro 2020. E Enric Mas? Due volte a podio alla Vuelta in carriera, lo spagnolo potrebbe davvero sfruttare questa occasione per vincere un Grande Giro ma... Intanto è finito a 1'12'' e, considerando le sue “qualità” a cronometro, potrebbe scivolare tranquillamente a 3' dopo Alicante. Fa in tempo a recuperare quei 3' prima di Madrid? Ma, a questo punto, chi sono i veri candidati alla maglia roja? Portiamo il discorso fino in fondo. Perchépotrebbe avere anche delle flessioni da qui a Madrid, ma c'è qualcuno che ha le capacità e la condizione fisica per rubargli lo scettro? Intanto dobbiamo vedere da che distacchi si ripartirà nella tappa di Cabo de Gata, perché dopo il riposo ci sarà la crono, e il belga potrebbe dare altri minuti a tutti.ce la fa a recuperare una condizione fisica accettabile per tentare il sorpasso? Qualche dubbio resta anche perché ha perso per strada Affini e, soprattutto, Kuss . Non avrà nessun aiuto in salita, se nonin formato Giro 2020. E? Due volte a podio alla Vuelta in carriera, lo spagnolo potrebbe davvero sfruttare questa occasione per vincere un Grande Giro ma... Intanto è finito a 1'12'' e, considerando le sue “qualità” a cronometro, potrebbe scivolare tranquillamente a 3' dopo Alicante. Fa in tempo a recuperare quei 3' prima di Madrid?

Vince Vine, ma colpaccio Evenepoel: è il nuovo leader! Rivivi l'arrivo

Tanti dubbi poche risposte. Ma, visto che ci siamo, in un confronto di altra generazione, inseriamo nel calderone due giovanissimi spagnoli. Che hanno la stessa età più o meno di Evenepoel. Esperienza per esperienza, anche loro non hanno mai finito un Grande Giro, ma stanno pedalando molto forte. Parliamo di Juan Ayuso dell'UAE Emirates e Carlos Rodríguez della Ineos Grenadiers. Entrambi scalatori, veri, molto più di Evenepoel. Dovessero 'salvarsi' nella crono, potranno giocare ad armi pari con il capitano della Quick Step?

Vervaeke ha fretta di rientrare, Evenepoel no e lo mando a quel paese

Boato per Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

