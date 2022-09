La giornata parte, purtroppo, con l'addio diuscito di scena dopo la clamorosa caduta nella frazione di Tomares . Era stato proprio lo sloveno a tentare il colpaccio ed era riuscito a staccare Evenepoel, ma si è dovuto arrendere alle diverse ferite e contusioni riportate . Un avversario in meno quindi per il belga che vede Madrid molto, ma molto, più vicina. Hanno provato comunque a pungolarlo, ma sulle pendenze del Monasterio de Tentudia era difficile impensierire la maglia roja che, addirittura, ha guadagnato a sua volta con un allungo. I giorni passano e più si concretizza la clamorosa vittoria di Remco che riporterebbe così il Belgio a vincere un Grande Giro. Chi torna a vincere in un Grande Giro è inveceche, inseritosi nella fuga di giornata, riesce a battere tutti i pretendenti al trono sulla salita finale. Non alzava le braccia al cielo a certi livelli dal luglio 2017 (la vittoria di Chambéry del 9 luglio 2017), quando era in competizione con Froome per la vittoria di quel Tour.