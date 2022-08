Primoz Roglic e lo ha fatto anche con la sua squadra, dominando Carapaz, 14'' alla Quick Step di Evenepoel e non solo. Lo sloveno mostra subito di esserci e di voler battagliare nonostante i pochi giorni di allenamento Robert Gesink. Un premio alla carriera per il 37enne neerlandese che, ad Utrecht, può festeggiare questo mini traguardo. La Ineos può essere comunque contenta, meno la Quick Step. Ancora peggio la squadra di Rigoberto Uran e Hugh Carthy. È andata in archivio la prima tappa della Vuelta, con il ritorno della cronosquadre che non si vedeva in un Grande Giro dal 2019. Chi vince le crono in Spagna? Beh, sempree lo ha fatto anche con la sua squadra, dominando la prova di Utrecht . 13'' alla Ineos di, 14'' alla Quick Step die non solo. Lo sloveno mostra subito di esserci e di voler battagliare nonostante i pochi giorni di allenamento dopo l'infortunio al Tour . La maglia, però, è andata a. Un premio alla carriera per il 37enne neerlandese che, ad Utrecht, può festeggiare questo mini traguardo. La Ineos può essere comunque contenta, meno la Quick Step. Ancora peggio la squadra di

Ad

CHI VINCE LA VUELTA 2022? Primoz Roglic Jai Hindley Richard Carapaz Simon Yates João Almeida Miguel Ángel López Enric Mas Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Remco Evenepoel Mikel Landa Altro

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta IERI ALLE 12:23

Promossi

La Jumbo Visma di Roglic che è stata dominante

Avevano polverizzato, al primo intermedio, il tempo della Quick Step e già lì sembrava qualcosa di fenomenale. La Jumbo Visma ha continuato il suo ritmo, andando a 56,676 km/h di media, mettendo tutti in fila anche al traguardo. 13'' alla Ineos, 14'' alla Quick Step, ancora di più a tutte le altre squadre. Quelle di Landa, Mäder, Miguel Angel López, Nibali, Hindley, Kelderman, João Almeida e compagnia. Primoz Roglic lancia subito un segnale e l'ha fatto con una super squadra a sua disposizione. Beh quando hai Edoardo Affini e Rohan Dennis... E dire che in casa Jumbo Visma non c'erano però altri cronoman fenomenali come Laporte, Vingegaard e van Aert. Cosa sarebbero capaci di fare tutti insieme?

La Jumbo come un branco di squali: Gensik davanti a tutti, rivivi l'arrivo

La Ineos Grenadiers di Carapaz e Hayter

La Jumbo Visma è stata disarmante, ma la Ineos Grenadiers può essere soddisfatta della sua prestazione. La migliore squadra dopo quella di Roglic, e Carapaz - in fin dei conti - ha perso pochissimo se rapportato agli altri uomini di classifica. Ancora una volta grande prestazione di Ethan Hayter che si dimostra specialista in queste prove.

La BikeExchange di Simon Yates

Quarti al traguardo ma, tutto sommato, non è stata cattiva la prestazione della BikeExchange Jayco. Anzi. È vero che Simon Yates deve già recuperare 31'' da Roglic, ma è anche vero che la sua squadra ha affrontato la prova a cronometro quando c'era ancora parecchia acqua per strada dopo la pioggia del mattino.

Bocciati

Quick Step disorganizzata nel finale

Terzi al traguardo, ma avrebbero potuto fare molto meglio. Non è da buttare il loro risultato, ci mancherebbe, ma se fossero stati più organizzati nel finale. non ci sarebbe stato questo divario dalla squadra di Roglic. Invece non c'era una vera guida in casa Quick Step Alpha Vinyl. Tutti andavano un po' a zonzo, per utilizzare un espressione un po' così, tanto che alla fine Evenepoel ha staccato i compagni di squadra. Peccato per lui che il tempo si prenda sul 5° che passa la linea del traguardo...

La Bora di Hindley e Kelderman

Troppo forte è stata la partenza della squadra di Hindley e Kelderman. Sembrava che la Bora Hansgrohe potesse superare la BikeExchange, ma al contrario sono finiti dietro, col vincitore del Giro d'Italia che deve già recuperare 41'' da Roglic. Non un grande inizio.

L'Education EasyPost di Uran e Hugh Carthy

Delle squadre degli uomini di classifica, l'Education EasyPost è quella che è andata peggio. Hugh Carthy e Rigoberto Uran devono già recuperare 1'19'' da Roglic. Ma, a prescindere dalla vetta, Carthy (Uran farà davvero classifica?) è quello messo peggio di tutti dopo questa prova totalmente da dimenticare.

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna L'Albo d'oro della Vuelta: tutti i vincitori dal 1935 al 2021 15/08/2022 ALLE 02:46