Monasterio de Tentudia con arrivo in salita, anche se di 2° categoria. Ci sarà sicuramente sfida tra i big, ma quanta differenza si può fare su un GPM di 2a categoria? Beh ogni arrivo in salita, a questo punto della Vuelta, dovrà essere sfruttato per tutti i rivali di Evenepoel (Enric Mas e Roglic? E, soprattutto, cosa può fare ancora Si riparte dopo la pazza tappa di Tomares , con la frazione delcon arrivo in salita, anche se di 2° categoria. Ci sarà sicuramente sfida tra i big, ma quanta differenza si può fare su un GPM di 2a categoria? Beh ogni arrivo in salita, a questo punto della Vuelta, dovrà essere sfruttato per tutti i rivali di guarda la classifica ). Chi ci proverà tra? E, soprattutto, cosa può fare ancora Roglic dopo la spaventosa caduta dell'ultima tappa?

Dove guardare la 17a della Vuelta in Diretta tv e live streaming

La 17a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Tappa interlocutoria e di difficile interpretazione. È vero che c'è un arrivo in salita, ma è di 2a categoria. Si potrà davvero fare la differenza? Frazione, comunque, molto mossa con 2737 metri di dislivello. A Segura de León è posto il traguardo volante di giornata (in salita) che dà secondi di abbuono. Tappa che si chiude con il Monasterio de Tentudia (10,3 km al 5%), con picco al 12%. Qualcuno proverà comunque a tentare il colpaccio e a rosicchiare qualcosa in classifica.

Tutte le salite

-Al km 162,3 Monasterio de Tentudia (2a categoria): 10,3 km al 5%;

I favoriti

Sul Monasterio de Tentudia il grande favorito sarebbe stato Primoz Roglic ma, questa caduta nel finale di tappa a Tomares, cambia ovviamente ogni pronostico. E adesso? Quello che si è fatto vedere meglio in salita nelle ultime tappe, tolto Roglic, è stato López che brama a tutti i costi una vittoria di tappa. Questa potrebbe essere la sua occasione.

Dietro ci sarà ovviamente la sfida tra Enric Mas e Evenepoel. Il belga ha 2'01'' di vantaggio sullo spagnolo, ma chissà che il capitano della Movistar non voglia cominciare sin da subito a mettere in difficoltà Evenepoel già su questa salita. Di chance non ce ne sono tante da qui a Madrid e, pur da qualche parte, bisogna far partire la rimonta.

Un arrivo in fuga? Probabile se non ci sarà davvero nessuna squadra a controllare il gruppo in avvio di tappa. In questo caso occhio ai soliti Carapaz, Vine, ma anche ThibautPinot, JaiHindley e Vincenzo Nibali. I primi due hanno già vinto, gli altri cercano ancora il loro primo sussulto a questa Vuelta.

Miguel Ángel López *****

Evenepoel, Enric Mas ****

Ayuso, Carlos Rodríguez, Vine, Carapaz, Arensman, Hugh Carthy, Ben O'Connor ***

João Almeida, Lutsenko, Meintjes, Valverde, Nibali, Kelderman, Hindley, Pinot, Hamilton **

Roglic, Higuita, Battistella, Mäder, Champoussin, Jungels, Zambanini, Conca, Taaramäe, De Gendt, Iturria, Gesbert *

Info utili

-Orario di partenza: 13.21;

-Orario d'arrivo: tra le 17.18 e le 17.44;

-Lunghezza: 162,3 km;

-Dislivello: 2737 metri;

-GPM: 1;

