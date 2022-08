Evenepoel sia davvero il più forte del gruppo. La prima settimana ha dato questo verdetto (Enric Mas, i Grandi Giri si consumano in tre settimane e Alicante, però, rischia di essere un'occasione in più per il capitano della Quick Step per ammazzare Roglic si salverà? Riuscirà a riaprire la generale? Ha vinto le ultime 4 crono della Vuelta e non vuole gettare la spugna anche se, in un colpo solo, Affini, appunto, la nostra migliore carta per la crono sarà Antonio Tiberi. Dopo il secondo giorno di riposo di questa Vuelta, si riparte in attesa di capire sesia davvero il più forte del gruppo. La prima settimana ha dato questo verdetto ( leggi le nostre pagelle ) ma, come ricordato da, i Grandi Giri si consumano in tre settimane e tutto può accadere di giornata in giornata . La cronometro di, però, rischia di essere un'occasione in più per il capitano della Quick Step per ammazzare la classifica si salverà? Riuscirà a riaprire la generale? Ha vinto le ultime 4 crono della Vuelta e non vuole gettare la spugna anche se, in un colpo solo, ha perso Kuss e Affini . Compagni di squadra importanti per cercare un eventuale rimonta. E gli italiani? Perso, appunto, la nostra migliore carta per la crono sarà

Dove guardare la 10 tappa della Vuelta in Diretta tv e live streaming

La 10a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.45. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Dopo l'intensa prima settimana, che ha visto i corridori affrontare ben tre tapponi di montagna, si riparte dopo il giorno di riposo con la cronometro (questa volta individuale) di Alicante. Una crono di 30,9 km, lunga, ma inferiore rispetto alle ultime due edizioni. Nel 2020 la crono di Mirador de Ézaro fu di 33,7 km, nel 2021 quella finale di Santiago di Compostela fu di 33,8 km. Crono per specialisti che non favorisce gli uomini di classifica non particolarmente forti nelle prove contro il tempo. Ci sarà un piccolo dentello verso Alicante, ma che difficilmente sarà decisivo ai fini del risultato finale. Piccola curiosità: dal 2019 ad oggi, le ultime 4 cronometro della Vuelta le ha vinte tutte Primoz Roglic.

I favoriti

Considerate le sue doti a cronometro e per come ha pedalato in questi primi 9 giorni di Vuelta, il favorito numero 1 è Remco Evenepoel. Anche per la conformazione di questa crono che sarà prevalentemente pianeggiante. L'obiettivo del belga è di chiudere, quasi, il discorso classifica e di dire altro distacco ai suoi rivali, per poi amministrare nella seconda parte. Ci riuscirà? Intanto, in questo 2022, ne ha vinte tre di crono. Ne aggiungerà un'altra al proprio palmarès?

Primoz Roglic, al contrario, non sembra molto in forma. Lo sloveno ha perso, e tanto, in due delle tre tappe di montagna affrontate nel finale della scorsa settimana. Ma, quando c'è una cronometro, Roglic si trasforma. È il campione olimpico e queste occasioni non le vuole fallire. Intanto ha vinto le ultime 4 prove contro il tempo alla Vuelta (dal 2019 ad oggi) e questa potrebbe essere l'occasione giusta per riaprire la classifica, dopo essere scivolato a 1'53'' da Evenepoel. Occhio anche a Rohan Dennis. L'australiano è a caccia di un buon risultato, proprio lui che, insieme ad Evenepoel, affronterà Filippo Ganna al Mondiale a crono il prossimo 19 settembre.

Attendiamo qualche fiammata da corridori come João Almeida, Brandon McNulty e Arensman. Specialisti delle cronometro, ma che in questa prima parte non hanno regalato soddisfazioni. Attenzione anche ad Antonio Tiberi, un corridore che nel 2019 conquistò l'oro al Mondiale a cronometro, nella categoria juniores, a Innsbruck. Da allora non è più riuscito a riconfermarsi nelle prove contro il tempo se non per il successo alla crono dell'Extragiro nel 2020.

Evenepoel *****

Roglic, Rohan Dennis ****

Cavagna, Hayter, Mads Pedersen, João Almeida ***

Arensman, Van Wilder, Plapp, Armirail, Durbridge, Jungels, McNulty, Wright, Tiberi **

Lutsenko, Bevin, Craddock, De Gendt, Kelderman, Nelson Oliveira, van Baarle, Uran, Rojas *

Info utili

-Orario di partenza primo corridore: 13.52;

-Orario di partenza ultimo corridore: 16.55;

-Orario d'arrivo ultimo corridore: 17.30;

-Lunghezza: 30,9 km;

-Dislivello: 177 metri;

