Marc Soler che non conquistava Rudy Molard e Fred Wright per la roja, sfida che ha visto il francese della Groupama-FDJ trionfare e Victor Langellotti. Il corridore della Burgos, chiamato solo alla vigilia della cronosquadre per sostituire Madrazo, positivo al covid, si è issato alla eccezionale è anche la sua carriera, una delle storie più clamorose mai lette. La frazione di Bilbao non ha visto i big sfidarsi, ma non si può dire che sia stata una tappa noiosa, anzi... Ha vintoche non conquistava una tappa in un Grande Giro da due anni e che sfida traper la roja, sfida che ha visto il francese della Groupama-FDJ trionfare e sfilare la maglia di leader a Primoz Roglic . Ma, nella 5a tappa, è cambiata anche la classifica scalatori. Il basco Joan Bou è stato scalzato dal poco conosciuto. Il corridore della, chiamato solo alla vigilia della cronosquadre per sostituire Madrazo, positivo al covid, si è issato alla testa della classifica dei GPM . Ha conquistato 3 GPM su 5, per poco non portava a casa anche il quarto, ed era ancora lì a giocarsi la tappa. Probabilmente la sua maglia a pois non durerà più di 24 ore, vista l'altimetria della prossima tappa , con due GPM di 1a categoria, ma quello che ha fatto il monegasco è stato qualcosa di eccezionale. Comeè anche la sua carriera, una delle storie più clamorose mai lette.

Ad

CHI VINCE LA VUELTA 2022? Primoz Roglic Jai Hindley Richard Carapaz Simon Yates João Almeida Miguel Ángel López Enric Mas Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Remco Evenepoel Mikel Landa Altro

Vuelta di Spagna Tutte le classifiche della Vuelta dopo la 5a tappa 9 ORE FA

Dal 2018 al 2020: poche corse perché passa il tempo sui videogame

Victor Langellotti è corridore professionista dal 2018, quando strappò un contratto con la Burgos dopo essere stato visionato da Matxín Fernández. Sì, proprio il direttore sportivo dell'UAE Emirates, uno degli scopritori di Pogacar, che nel 2017, ai tempi scout per la Quick Step, propose il corridore monegasco ad un suo contatto della Burgos. Langelotti era un profilo molto particolare: correva per la UC Monaco, molto poco conosciuta, ma era il figlio del Presidente della federciclismo monegasca. Considerando che a Montecarlo abitano la maggior parte dei ciclisti, qualche aggancio ce l'aveva... Langellotti comincia la sua avventura alla Burgos e si deve trasferire. Dal 2018 al 2019 gareggia in poche corse. Un po' perché, essendo la Burgos una squadra Professional, il calendario non è proprio ricco. Un po' perché Langellotti ha una dipendenza. Quella dei videogiochi. Come ammesso dallo stesso corridore, non si allenava e spendeva tutta la sua giornata davanti alla tv a giocare alle console.

Che scatto di Langellotti: 3° GPM vinto, si punta alla maglia a pois

Le parole di Langellotti

Sognavo di essere un atleta professionista. Lo sognavo da bambino, fin da piccolo, ma è stato difficile inserirmi nel gruppo. Ho smesso di vivere nella casa dei miei genitori e... Non c'era nessuno che mi controllasse. Ho sviluppato una dipendenza da videogame. Ho cominciato a giocare due-tre ore al giorno finché non ho fatto altro. Ho rotto con la mia vita sociale ed ero lì a giocare a FIFA dalla colazione fino alle 5 del mattino. Sono diventato una persona aggressiva. Ogni volta che perdevo una partita, mi arrabbiavo e rompevo le cose che erano vicine a me. Ero un drogato. [Langellotti a Relevo]

Una storia incredibile. La Burgos ha valutato anche se licenziarlo, visto che non si presentava ai ritiri ed era difficile trovare un momento utile per convocarlo e fargli fare qualche gara. Nel 2020, infatti, gareggerà solo agli Europei con la sua Nazionale, invitato dal padre. È stata la sua fortuna, perché da quel momento è riuscito a voltare pagina.

Mi sono reso conto che stavo spendendo il mio tempo su qualcosa che non solo non mi dava nulla. Avevo realizzato il mio sogno [quello di fare il ciclista] e lo stavo buttando via. Pesavo 15 kg in più di quanto pesi adesso e non facevo altro che giocare. Mio padre mi ha invitato a gareggiare agli Europei e, ponendomi questo obiettivo, sono riuscito a guardare avanti. Avevo voglia di arrivarci al meglio. Così ho venduto la mia PlayStation, la mia Xbox, la mia Switch, il mio computer.... [Langellotti a Relevo]

Langellotti sfiora la clamorosa rimonta al GPM, Craddock però passa per 1°

La vittoria alla Volta a Portugal e la chiamata alla Vuelta

34 giorni di corsa. Nel 2022 comincia ad essere un corridore credibile. Va in fuga al Tour de l'Oman, fa 15° nella classifica generale del GP Internacional Torres Vedras (con un 6° posto di tappa) e si mette in mostra in altre gare minori. Poi viene convocato per la Volta a Portugal. Non una corsa a tappe imperdibile, ma è presente e coglie il successo nella frazione di Fafe. È la sua prima vittoria da professionista ed è la prima vittoria di un monegasco nel circuito. Exploit, questo, che porta la Burgos a convocarlo anche alla Vuelta vista Nel 2020 non farà altre gare. È fuori forma, c'è il covid ecc. Ma nel 2021 ricomincia l'attività agonistica seriamente. Non coglie risultati memorabili, anzi fatica a finire le corse, ma è comunque un inizio considerando l'inattività dei tre anni precedenti. A fine anno riuscirà a completare. Nel 2022 comincia ad essere un corridore. Va in fuga al Tour de l'Oman, fa 15° nella classifica generale del GP Internacional Torres Vedras (con un 6° posto di tappa) e si mette in mostra in altre gare minori. Poi viene convocato per la. Non una corsa a tappe imperdibile, ma è presente e coglie il successo nella frazione di. È la sua prima vittoria da professionista ed è la prima vittoria di un monegasco nel circuito. Exploit, questo, che porta la Burgos a convocarlo anche alla Vuelta vista la positività al covid di Madrazo . Il resto è storia...

De Marchi e Masnada in fuga, vince Soler, Molard sfila la maglia a Roglic: gli highlights

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Roglic perde già la maglia: numero di Soler, roja a Molard 14 ORE FA