Dopo le prime tre prove negli Stati Uniti , si torna in Europa con la tappa diche ha visto trionfare. Il belga non vinceva dal 14 febbraio scorso e ha avuto la meglio die gli altri sfruttando i tantidisseminati sul percorso, cosa che ha fatto invece male al campione europeo che proprio ad un giro dal termine è finito in terra. Iserbyt è comunque parzialmente soddisfatto della sua prova: è sul podio e resta leader della classifica della Coppa del Mondo considerando cheè arrivato ancora più indietro.

Già dopo le prime curve si definisce subito la lista dei 3-4 corridori che punteranno alla vittoria. Sweeck è il primo a tentare la fuga, sfruttando il tratto del De Kuil, una duna paragonabile ad una vera salita sulla sabbia. Nel giro dopo rientrano però i big, soprattutto per il passo tenuto dal duo della Baloise Trek, composto da Aert e van der Haar che tornano sulla testa della corsa, anche grazie alla caduta dello stesso Sweeck. A metà corsa riparte il solito duello che ha animato questa prima parte di Coppa del Mondo: Iserbyt vs Quinten Hermans. Il campione europeo ha provato la fuga, ma il crossista della Tormas-Circus è riuscito a rientrare, portandosi dietro tutti gli altri.

I tratti di sabbia, intanto, facevano male a tanti e ne ha approfittato Aerts con un attacco a due giri dal termine, con van der Haar che gli ha fatto il buco. Ha provato a rientrare Iserbyt grazie all'aiuto del compagno di squadra Vanthourenhout, ma Aerts aveva già preso un buon margine. Inseguimento completamente interrotto quando lo stesso Iserbyt ha sbagliato l'approccio in un tratto di sabbia, finendo a terra e perdendo più di 20''. A quel punto ha attaccato anche van der Haar, con la Baloise Trek che è riuscita così a far doppietta. Torna a vincere Aerts davanti a van der Haar. Iserbyt riesce comunque ad arrivar terzo al traguardo, guadagnando così qualche punto su Quinter Hermans giunto solo 5°.

In campo femminile, invece, ha trionfato Denise Betsema che mostra una grande gamba, neanche 24 ore dopo aver vinto la tappa di ritorno in Belgio della Superprestige . L'olandese era subito partita all'attacco con Lucinda Brand, ma si è lasciata alle spalle la campionessa del mondo una volta completato il secondo giro. Poi la Betsema è andata via, conquistando la prova quasi interamente in solitaria. La Brand è riuscita comunque a fare 2a e a prendere tanti bei punti in classifica, mentre al terzo posto si è issata Carmen Alvarado. Proprio così, l'olandese di origini dominicane - campionessa europea in carica - è riuscita a fare podio alla prima stagionale. Finalmente si è vista anche un po' di Italia: Eva Lechner 12a ma, soprattutto, Alice Arzuffi che arriva in top 10. Proprio la campionessa nazionale italiana che era partita molto male in questa stagione.