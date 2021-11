Dopo le anticipazioni dell', circa il programma di corse dinel cross, sono arrivate anche le conferme. È stato lo stesso corridore belga a specificare il tutto al portale, inserendo però un'aggiunta. Nel programma iniziale, infatti, mancava la tappa diin Italia, molto importante perché funge da Test Event, sulla neve, per sperare di portare un giorno il ciclocross alle Olimpiadi . Van Aert avrebbe dovuto però presenziare, dal 13 dicembre, ad un Training Camp a Girona con la, senza poter così partecipare alla tappa di Val di Sole . È arrivato successivamente l'ok dalla squadra: van Aert sarà in Trentino e, con un giorno di ritardo, si recherà poi in Spagna per il primo ritiro stagionale sulla strada.

Questo è il mio programma finale fino al campionato belga compreso. Cosa succederà dopo non è ancora stato deciso. [van Aert a wielerflits.nl]

Van Aert esordirà così ilper il Superprestige, così come Pidcock , e il giorno dopo sarà ad Anversa per il debutto in, competizione di cui è il campione in carica . Settimana dopo al via ad Essen per l'Ethias Cross e poi la tappa di Coppa del Mondo in. A quel punto ci sarà una piccola pausa per van Aert che rientrerà dal 26 dicembre dopo aver effettuato, come dicevamo, il ritiro su strada con la Jumbo Visma. E il Mondiale? Si sa che van Aert è un po' restio alla trasferta a Fayetteville , negli Stati Uniti, per la la prova iridata, ma ancora non è stata presa nessuna decisione definitiva.