L'inverno sta arrivando

Sembrerà sostanzialmente quello del 2021. Le Classiche sono molto importanti per me, perché è lì che le mie qualità entrano in gioco. Voglio assolutamente riprovare a vincere il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Sono più forte rispetto all'anno scorso e ho un anno in più di esperienza, quindi è in cima alla mia lista

E la stagione di ciclocross?

Ho alcuni appuntamenti con i dirigenti della squadra questa settimana per discutere di come gestiremo l'inverno. Poi ci sarà un po' più di chiarezza sul mio programma. Il Mondiale negli Stati Uniti? Questo è certamente un caso discutibile. È qualcosa di completamente diverso dal Mondiale di Oostende. Con il jet lag e il lungo viaggio, non sarà certo la rincorsa ideale alla Primavera, che sarà bella piena di eventi per noi. Le classiche di Primavera sono la mia priorità e redigeremo di conseguenza il calendario di cross. La decisione sul Mondiale non è stata ancora presa. Sarà difficile, ma dobbiamo fare una valutazione

Voglio arricchire il mio palmarès

Quando sono alla partenza voglio sempre vincere. Vado a tutto gas ad ogni gara, perché non voglio fare le cose a metà. Ho ambizione per quello che faccio, ma i miei obiettivi sono sempre più sulla strada. Voglio colmare qualche lacuna nel mio palmarès

Al Mondiale (su strada) non è andata bene

Può sembrare strano, ma la pressione era così grande che c'è stato anche un certo sollievo quando ce lo siamo messi alle spalle. Anche se speravo in un esito diverso e la delusione è stata grande. Evenepoel? È vero che quando abbiamo preparato il Mondiale, la squadra non era al completo. Lui non c'era, ma il ct ha parlato tante volte con lui. Lo incontrerò? Sì in gara, ma spero e penso che non creerà problemi

Il premio di miglior atleta delle Fiandre dell'anno

Questo mi rende ancora più felice. È un premio che viene scelto dai colleghi, quindi lo apprezzo molto

La vittoria più bella?

Quella sul Mont Ventoux. Quello è stato un giorno straordinario che rimarrà dentro di me per il resto della mia carriera. Non ho mai pensato che fosse nelle mie capacità vincere una tappa di montagna. Il Mont Ventoux è un luogo mitico e c'erano molti tifosi belgi lì, quindi è stato molto speciale

Vincere il Tour come dice Bakelants?

Jan ha anche detto che al Mondiale ci sarebbe stata una volata di gruppo... Quindi non sono sicuro che sappia davvero quello che dice (risata ndr)

