Ciclocross

Con qualche settimana di ritardo, è arrivato anche il programma di corse nel cross di. Era molto atteso il calendario del Campione del mondo in carica in quanto, dalle prime notizie e dalle stesse interviste del britannico, non dovrebbe gareggiare ai prossimi Mondiali nel tentativo di conservare la maglia iridata. Da una parte Pidcock vuole preparare “meglio” le Classiche di primavera, quindi non andare troppo in là con la stagione di cross, dall'altra il britannico ha ammesso che in certe gare è impossibile per lui sfidare atleti come. Troppo “pesanti” su certi terreni. Pidcock, che ha vinto in stagione due corse, a Kortrijk e nel week end a Boom , ha svelato un programma di gare fino al, nella tappa di Coppa del mondo di, escludendo così a priori il Mondiale. Nella lista, però, manca anche un'altra data molto cara agli italiani. Contrariamente alle attese, Pidcock salterà la tappa diin Italia. È già la seconda defezione dopo quella di van Aert