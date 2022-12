Mathieu van der Poel non è riuscito subito a confermarsi. Questa volta a Boom, per il Superprestige, il neerlandese non è andato oltre Alpecin Deceuninck ha così spiegato la sua scelta di continuare fino all'arrivo... Dopo la vittoria al debutto in quel di Hulst , settima tappa di Coppa del Mondo,non è riuscito subito a confermarsi. Questa volta a, per il Superprestige, il neerlandese non è andato oltre il 13° posto , anche se tutto causato da quella caduta al secondo giro che l'ha visto coinvolto con Pidcock . Il britannico è riuscito a ripartire in fretta, senza aver patito conseguenze, tutto il contrario invece per VDP che ci ha messo davvero molto tempo per rialzarsi e rimettersi in bici. Forti contusioni a spalla e ginocchio, ma van der Poel ha voluto comunque terminare la gara, chiudendo appunto 13°. Il corridore dell'ha così spiegato la sua scelta di continuare fino all'arrivo...

Le parole di van der Poel

Ho urlato qualcosa ai box e non ero concentrato per la curva che arrivava dopo. Mi sono fatto male alla spalla e soprattutto al ginocchio. Ho continuato. Spesso è meglio dopo una caduta non irrigidirsi. Alla fine è andata meglio così. [Van der Poel una volta tagliato il traguardo]

Wout van Aert, campione nazionale belga di cross e vincitore di 9 gare su 10 nella passata stagione. VDP non poteva mancare a questo confronto, il primo di tanti Dagli ultimi controlli medici, van der Poel ha rimediato solo delle botte e sarà quindi disponibile per la prossima corsa. Si riparte già domenica 4 dicembre per l'ottava tappa di Coppa del Mondo, quella di Anversa. La tappa dove farà il suo ritorno nel cross, campione nazionale belga di cross e vincitore di 9 gare su 10 nella passata stagione. VDP non poteva mancare a questo confronto, il primo di tanti duelli sul fango in questa stagione

Van der Poel, che batosta: solo 13° a più di 3 minuti di ritardo

