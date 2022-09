Adrian Tambay e Mikel Azcona hanno iniziato la loro domenica al Sachsenring per l’ultima giornata del FIA ETCR eTouring Car World Cup 2022 con una vittoria a testa nelle rispettive semifinali del Pool FURIOUS, mentre le temperature sono in aumento sul superbo circuito della Sassonia.

Il pilota della Cupra EKS continua il weekend perfetto fino ad ora aggiudicandosi la Prima Semifinale, in gran parte senza incidenti, salvo un assalto di Luca Filippi (Romeo Ferraris) all’inizio dell’ultimo giro, che ha provato a passare all’interno della curva 1 andando però in testacoda e rimanendo fermo in ghiaia.

Filippi aveva avuto la meglio nella battaglia con Norbert Michelisz (Hyundai Motorsport N) nelle prime curve; tutti e tre hanno proseguito in fila conservando il Power Up per l’ultimo giro. Michelisz ha fatto del suo meglio e ha mantenuto la pressione su Tambay, che si è aggiudicato la vittoria per 0″350.

Pool FURIOUS – Semifinale 1: i risultati

Adrien Tambay CUPRA EKS

“Un’altra gara stressante, a dire il vero, perché ho dovuto spingere fin dall’inizio e non sono riuscito mai a tirare il fiato. Luca ha fatto una grande manovra, è un amico e non me l’aspettavo, ma per fortuna ho tenuto gli occhi aperti e ho capito che aveva perso il controllo, poi sono riuscito ad avere abbastanza potenza per finire e tenere dietro Michelisz. Finora tutto bene, ma mancano ancora le finali e il livello di stress è ancora alto”.

Norbert Michelisz Hyundai Motorsport N

“Non è stata una gara facile: siamo partiti più o meno alla pari e poi ho cercato di conquistare il secondo posto. Il mio obiettivo era chiudere Filippi, ma lui è stato abbastanza furbo da mandarmi all’interno per poi affiancarmi all’esterno. Avevo la Cupra davanti a me, quindi è stato difficile. In uscita ci siamo toccati e, a causa dell’urto, il mio sterzo si è piegato. Tuttavia, anche con una vettura non al 100%, il ritmo sembrava essere abbastanza buono, quindi sono contento. La possibilità di vincere la Super Final DHL c’è ancora e sarà l’obiettivo”.

Luca Filippi Romeo Ferraris

“Era l’ultimo giro e in alcuni punti stavo raggiungendo Adrien, quindi ho sentito di avere un’opportunità e l’ho sfruttata. In sostanza, credo che fosse il momento e il posto giusto per farlo. Volevo fare un sorpasso pulito e bello perché a volte quando si è un po’ indecisi ci si ritrova col rischio di un contatto. Volevo evitarlo, visto che lui sta lottando per il campionato, quindi non volevo fare sciocchezze. Ma ho esagerato un po’ bloccando le gomme. Probabilmente il risultato sembra peggiore nonostante il piccolo errore, però sono contento del passo e del fatto che volevo provare a vincere. Mi sono sentito un po’ stupido nel finire in ghiaia, ma lo spettacolo va avanti”

Pool FAST – Semifinale 2

La seconda Semifinale ha visto un’altra gara emozionante. Jordi Gené ha fatto un’ottima partenza dalla terza posizione in griglia con la Cupra, ma il poleman Bruno Spengler (Romeo Ferraris) ha preso il comando in curva 1, mentre il penalizzato Azcona – che era partito tra i due grazie dopo i 10″ ricevuti ieri per aver passato irregolarmente Luca Filippi nei Quarti – si è messo all’inseguimento della Giulia ETCR.

Spengler ha sfruttato parecchio Power Up nei primi giri, il che è stato problematico successivamente, ma poi un errore in uscita dalla curva 7 ha dato ad Azcona un’opportunità alla 8 colta subito dallo spagnolo già al secondo giro. Spengler ha dovuto fare i conti con un eccessivo sovrasterzo.

Azcona, con un’abbondante dose di Power Up, ha gestito tranquillamente. Gené ne aveva di più di Spengler per l’ultimo giro e l’ha utilizzato bene, col pilota della Giulia ETCR che si è spostato prima a sinistra e poi a destra provando a resistere allo spagnolo, che però lo ha beffato per 0″001 al fotofinish!

Pool FURIOUS – Semifinale 2: risultati

Mikel Azcona Hyundai Motorsport N

“È stata una gara molto buona, primo successo del weekend e abbiamo ottenuto dei buoni punti. Non è la posizione in cui volevamo essere, nel secondo gruppo della Semifinale, ma è dovuto a qualcosa che è successo ieri e alla fine sono molto contento e orgoglioso della squadra. Abbiamo conquistato la vittoria ed è stata una gara molto bella”.

Jordi Gené CUPRA EKS

“Soddisfatto della gara. Penso che abbiamo fatto un ottimo spettacolo. È stato molto emozionante. È un buon modo per riprendersi da ieri, quando era andato tutto storto. Ho forato e ho avuto problemi in qualifica. Quindi non ero molto contento e il mio morale non era alto. Ma oggi, con questa gara, sono contento che la macchina abbia funzionato bene all’inizio, con qualche problema di messa a punto. Il resto è stato molto emozionante. Ho lavorato molto con la radio che mi ha aiutato e oggi ho fatto bene, quindi sono contento per la squadra e tutto sembra andare bene. Vediamo se riuscirò a ripetermi in finale”.

Bruno Spengler Romeo Ferraris

“Ho faticato molto con l’aderenza del retrotreno, motivo per cui ho avuto un ritmo lento. Jordi era molto veloce dietro di me, con più Power Up di me, ed era molto vicino. L’ho sentito dire che non era contento del mio cambio di direzione, ma cosa dovevo fare? Andare di lato e lasciarlo passare? Penso che avrebbe fatto la stessa cosa al mio posto. Comunque, siamo arrivati alla finale. Credo che anche lui se ne sia accorto da dietro di me, visto che ha detto che stavano lottando con un forte slittamento dell’asse posteriore. Dobbiamo quindi capire e cercare di correggerlo per la finale. Penso che la nostra prestazione in generale sia buona”.

Classifiche di campionato

Classifica Pool FURIOUS

Pool FURIOUS – DHL Super Final: la griglia

