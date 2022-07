Le semifinali della Pool FURIOUS della Race IT, quinto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup, hanno visto trionfare Maxime Martin (Romeo Ferraris) e Tom Blomqvist (Cupra EKS), che hanno conquistato il massimo dei punti mentre altri duellavano alle loro spalle.

La prima semifinale, molto combattuta, è andata a Martin, mentre dietro si è svolta una battaglia aspra tra Nicky Catsburg (Hyundai Motorsport N) e Mattias Ekström (Cupra).

Ad

Partenza pulita per Martin, a precedere Ekström e Catsburg, ma il pilota di Hyundai Motorsport ha passato subito lo svedese alla curva 6. Quello della Cupra lo ha inseguito a lungo, cercando di non usare tutto il Power Up.

FIA ETCR Azcona e Tambay trionfano nelle Semifinali FAST 3 ORE FA

Ekström ha fatto pressione su Catsburg, che al penultimo giro si è riavvicinato alla Giulia della Romeo Ferraris. Tutti e tre sembravano provare quasi la stessa tattica, ma le posizioni sono rimaste invariate fino al traguardo, con Martin che ha conquistato un’altra vittoria seguito da Catsburg a soli 6 decimi ed Ekström.

“Un fine settimana decisamente perfetto”, ha dichiarato Martin. “È un bel divertimento, una gara corretta, davvero bella!”.

RISULTATI SEMIFINALE 1

Credit Foto FIA ETCR

Nella seconda Semifinale c’erano di nuovo tutti e tre i marchi, con Tom Blomqvist in pole con la Cupra, Jean-Karl Vernay al centro sulla Hyundai e Giovanni Venturini all’esterno con la Giulia di Romeo Ferraris.

Alla partenza è stata battaglia a due tra Blomqvist e Vernay, mentre Venturini è rimasto indietro tenendo più Power Up. Blomqvist è riuscito a scrollarsi di dosso Vernay e nei giri successivi si è assistito a un’altra “battaglia” ben condotta, con i due di testa al limite, ma l’alfiere di EKS che allungava e Venturini terzo più distante.

Sul traguardo, Blomqvist ha vinto per 0″6 su Vernay, Venturini ha forato all’ultima curva, chiudendo a poco più di tre secondi.

“Una gara buonissima”, ha dichiarato il vincitore. “Ovviamente la partenza è stata importantissima e grazie ad un’ottima macchina ho potuto gestire la situazione”.

RISULTATI SEMIFINALE 2

Credit Foto FIA ETCR

PUNTEGGI

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Azcona and Tambay take the FAST Quarter Final spoils 3 ORE FA