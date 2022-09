Il FIA ETCR eTouring Car World Cup si concluderà questo fine settimana al Sachsenring, in Sassonia (Germania) con quattro piloti in lizza per il titolo piloti nella Race DE.

Dopo un’entusiasmante prima stagione come Coppa del Mondo FIA, con gare che si sono svolte in Francia, Ungheria, Spagna, Belgio e Italia, quattro piloti possono conquistare il titolo questo fine settimana, con tutti e tre i costruttori rappresentati nella lotta per la corona iridata.

I concorrenti della Cupra EKS Adrien Tambay e Mattias Ekström sono certamente i favoriti per la conquista di essa, con il francese in cima alla classifica con 435 punti contro i 421 dello svedese, che però ha l’esperienza di aver vinto nella precedente serie PURE ETCR, ma sarà emozionante vedere come si svolgerà la battaglia tra i compagni di squadra.

In Hyundai Motorsport N, un Mikel Azcona in gran forma dopo essere stato incoronato King of the Weekend a Vallelunga nella Race IT, si trova a 368 punti in vista dell’evento di casa della sua squadra. Infine per la Romeo Ferraris c’è Maxime Martin in quarta posizione con 360 punti, nonostante al belga sia stata negata la possibilità di correre la DHL Super Final in Italia dopo che l’incidente del compagno di squadra Bruno Spengler ha messo fuori gioco la loro Giulia ETCR.

La Germania offre uno scenario perfetto per il finale di stagione. Non solo è una gara di casa per la Hyundai Motorsport N, che ha sede ad Alzenau, a poco meno di 400 km di distanza, ma la regione è anche un centro di produzione di veicoli elettrici.

Il Gruppo Volkswagen ha due importanti impianti, con lo stabilimento di Zwickau – che produce la Cupra Born – a soli 20 km di distanza e la fabbrica di Dresda a meno di 100 km. La Germania è anche all’avanguardia nell’adozione di mezzi elettrici, con un record del 16% di immatricolazioni di auto nuove il mese scorso e il 28% con un elemento di batteria plug-in.

Mentre il titolo costruttori è apparentemente sulla via della Cupra EKS, la seconda posizione in classifica è tutta da decidere, dato che Hyundai Motorsport che ha un margine di due punti su Romeo Ferraris.

Anche se attualmente è famoso per la sua posizione nel calendario della MotoGP, il Sachsenring non è nuovo all’azione delle auto turismo: il DTM ha visitato il circuito per un breve periodo nel 2000-2002, con Ekström presente nel 2001-2002, dunque tra i pochissimi dell’ETCR che vi hanno corso. Nel 2000 la leggenda delle corse tedesche Klaus Ludwig ha vinto su questo circuito all’età di 51 anni nel DTM.

Xavier Gavory, Direttore del FIA ETCR: “Non potevamo aspettarci un contesto migliore per l’ultimo appuntamento di questa stagione. Quattro contendenti al titolo piloti, una sede di livello mondiale e una prima in questo mercato elettrico dinamico e in rapida crescita, è un fine settimana ricco di azione, insieme al prestigioso ADAC GT Masters. Sarà il culmine di questa prima Coppa del Mondo FIA per vetture turismo 100% elettriche. Non vediamo l’ora che domenica venga incoronato il Campione del FIA ETCR. Ora è tempo di azione, sport e divertimento”.

Al Sachesenring si comincia il sabato 24 settembre con le qualifiche della Pool FAST che inizieranno alle 8;00 ora locale.

