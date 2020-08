Dal nostro partner OAsport.it

story7823880La Ferrari ha collezionato due podistory.aspxNone nelle prime quattro gare del Mondiale F1 2020. Un avvio di stagione deludente a causa di una monoposto oggettivamente lacunosa e con importantissimi limiti tecnici, il progetto della SF1000 è stato sbagliato fin dall’inizio e la vettura non è in grado di competere alla pari con Mercedes e Red Bull. Soltanto un paio di magie di story7824149Charles Leclercstory.aspxNone, indubbiamente aiutate da una serie di episodi di gara estremamente favorevoli, hanno permesso al Cavallino Rampante di salvare la faccia anche se il secondo posto nel GP d’Austria e la terza piazza nel GP di Gran Bretagna sono davvero un misero bottino per una realtà di questo calibro.

Dopo il GP d’Ungheria, la Scuderia di Maranello ha deciso di rivedere parzialmente il proprio organigramma anche se non ci sono stati licenziamenti o scossoni di grande rilievo. Ormai sembra chiaro che la Ferrari sta già pensando al prossimo futuro, il presidente John Elkann ha parlato di un ritorno alla vittoria nel 2022 quando entrerà in vigore il nuovo regolamento. Nella giornata di domenica, subito dopo la gara di Silverstone, è stata ufficializzata un’importante novità per bocca di Mattia Binotto ai microfoni della televisione tedesca RTL: “Non sono più il direttore tecnico, ora sono solo a capo della squadra”. Dunque Mattia Binotto resta il team principal ma ora una carica importantissima è vacante e bisogna ancora individuare chi la ricoprirà, con l’auspicio di aprire un ciclo vincente tra poco più di un anno.

L’intenzione della Ferrari, come affermato dallo stesso team principal, sarebbe quella di ricercare qualcuno al di fuori dell’universo di Maranello, senza prestare attenzione alla nazionalità. Chi sarà il nuovo direttore tecnico del Cavallino Rampante? Probabilmente una risposta arriverà nelle prossime settimane, nel frattempo si resta a Silverstone dove nel weekend del 7-9 agosto si disputerà il GP del 70° anniversario.

