Max Verstappen potrebbe festeggiare il suo secondo mondiale già a Singapore. Non aveva mai vinto quattro gare di fila. La Ferrari invece è più simile alla Juve di Allegri: non va più all’attacco. Ci illude in qualifica e poi sparisce in gara. potrebbe festeggiare il suo secondo mondiale già a Singapore. Non aveva mai vinto quattro gare di fila. A casa sua gli è riuscito , mandando in delirio l’armata arancione. Ormai è incontenibile come Leao per la difesa dell’Inter.: non va più all’attacco. Ci illude in qualifica e poi sparisce in gara.

Ormai è dal Gran Premio di Ungheria che segue lo stesso copione. In 24 ore il sogno si trasforma in incubo con i distacchi finali che variano a seconda della lunghezza del circuito. Anche su una pista che sulla carta avrebbe dovuto essere favorevole alla F1-75 la Ferrari non ha trovato il ritmo per restare vicina alla Red Bull, diventando addirittura più lenta della Mercedes.

I pasticci ai box scatenano i social, ma non hanno influito più di tanto sul risultato finale . La Ferrari non trova più il bilanciamento giusto che permetteva a Leclerc e Sainz di essere velocissimi, collezionare pole position e non consumare più di tanto le gomme in gara dove, senza rotture meccanici o errori ai box , le vittorie avrebbero potuto essere molto di più. Un fatto che si ripete dal Gran Premio d’Ungheria, l’ultimo prima dell’introduzione della direttiva tecnica anti porpoising il che darebbe ragione a Binotto quando spiega che non è per colpa di quella direttiva che la Ferrari si è persa.

Che cosa sia effettivamente successo però è un mistero. adesso è la terza forza in pista. I piloti hanno perso il feeling con la F1-75. In qualifica riescono a sopperire grazie all’extra grip dato dalle gomme fresche e morbide, ma poi in gara sono bastati pochi giri per veder volare via Verstappen. Binotto è tornato a recitare il “dobbiamo capire” che lo ha reso popolarissimo negli sketch di Crozza. Ma quest’anno fa ancora più male perché la Ferrari protagonista del campionato fino all’Ungheria. I piloti hanno perso il feeling con la F1-75. In qualifica riescono a sopperire grazie all’extra grip dato dalle gomme fresche e morbide, ma poi in gara sono bastati pochi giri per veder volare via Verstappen.

Il rischio adesso è di perdere anche il secondo posto nel mondiale Costruttori . La Mercedes è tornata a 30 punti ed ora è più veloce anche se, come dice Hamilton è una monoposto molto umorale. Per fortuna della Ferrari in Olanda anche la Mercedes ha fatto i suoi errori strategici altrimenti Leclerc avrebbe rischiato di restare giù dal podio. A cominciare da Monza sarebbe auspicabile un segnale forte. Ma chi ci assicura che in una settimana Binotto possa capire il male oscuro di questa Ferrari?

