Una vittoria letteralmente sensazionale. Max Verstappen è in trionfo dopo aver centrato il successo nel Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ma è il modo con cui il campione del mondo ha vinto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il portacolori del team Red Bull ha messo in scena una rimonta impressionante., procedendo con un passo impossibile per tutti gli altri, spesso un secondo al giro più veloce anche del compagno di scuderia Sergio Perez, bravo comunque a concludere nella piazza d’onore.