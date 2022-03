È una Ferrari solidissima quella che torna dal Medio Oriente nel primo scorcio del Mondiale di Formula 1 2022. Nel . Nel GP dell'Arabia Saudita non arriva la vittoria, ma vengono confermate le ottime sensazioni sorte dalla doppietta nel Gran Premio inaugurale del Bahrain nella settimana precedente. Un altro doppio podio, con Charles Leclerc in testa fino al quartultimo giro - poi superato dal campione del mondo in carica Max Verstappen - alla fine secondo davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Entrambe le monoposto Ferrari non salivano sul podio per due gare consecutive dalla stagione 2018, e per un momento si è accarezzato il sogno del bis in campionato.

team principal Mattia Binotto. Le dichiarazioni del dirigente sportivo della Rossa, intervistato ai microfoni di Sky Sport, esprimono proprio tutta la gioia della Ferrari, sempre al comando della Bisogna smussare ancora qualche dettaglio che oggi ha permesso alla Red Bull di vincere il secondo appuntamento della stagione, ma non può che essere soddisfatto dunque il. Le dichiarazioni del dirigente sportivo della Rossa, intervistato ai microfoni di, esprimono proprio tutta la gioia della Ferrari, sempre al comando della classifica costruttori , ma rilasciano anche una punta di veleno.

Binotto: "Gara decisa dagli episodi"

La gara di oggi è stata bellissima ma penso anche che sia stata anche decisa dagli episodi. Per esempio, non so come non sia stato dato l’unsafe releasea Max Verstappen durante il pit-stop. Mi sembrava palese, Carlos Sainz ha dovuto rallentare in uscita per non centrare l’olandese. Ma non solo, va aggiunta anche la non cessione della posizione da parte di Sergio Perez dopo la ripartenza della Safety Car. Tutti questi casi possono decidere l’intera gara.

"Un altro weekend positivo per la Ferrari"

"Abbiamo visto tanto spettacolo con piloti che hanno guidato davvero bene. Dispiace non avere vinto, ovviamente, ma vogliamo guardare al bicchiere mezzo pieno: sugli 88 punti che avremmo potuto conquistare ne abbiamo messi in cascina 78, davvero un ottimo bottino. Nel complesso direi che chiudiamo un weekend positivo, che mi fa anche ben sperare per le prossime gare, che vivremo su tracciati molto diversi tra loro come Melbourne e Imola. Abbiamo sfiorato la pole position, messo due piloti sul podio e centrato il giro più veloce.

"Non vincere così brucia, bravo Verstappen ma..."

Perdere così nel finale brucia, ma bisogna anche ammettere come la Red Bull sia davvero tanta roba. Peccato perchè avevamo allungato a 2 secondi il margine prima della Virtual Safety Car, ma alla ripartenza ci siamo ritrovati Max Verstappen attaccato…".

